58 нелегальних пунктів обміну валют виявили в 2019, — НБУ

Національний банк України в 2019 році здійснив 1123 перевірки пунктів обміну валют і виявив 58 нелегальних. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Перевірки здійснювалися в усіх областях України та в м. Київ.

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були наступні:

— проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;

— значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ і звітними бухгалтерськими документами;

— не надання при перевірці документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника Національного банку.

При проведенні перевірок легальних пунктів обміну валют в 2019 році було виявлено 58, які працювали нелегально р. в Київ, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській областях.

Інформацію про нелегальних обмінних пунктах Національний банк направив в правоохоронні органи.