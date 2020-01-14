Екс-прем’єр-міністр України (2010-2014) Микола Азаров залишається членом-кореспондентом Національної академії наук України (НАНУ).

Це випливає з відповіді Нацакадемії на запит агентства «Інтерфакс-Україна», скільки членів та членів-кореспондентів НАНУ, у тому числі іноземних, були позбавлені свого статусу за 2019 рік, а також за скільком членам і членам-кореспондентам була розпочата процедура позбавлення цього статусу за відповідний період. Крім того, агентство цікавилося, чи має намір НАНУ розпочати процедуру позбавлення Азарова статусу члена-кореспондента.

«В 2019 році члени НАН України (дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, іноземні члени) свого статусу не позбавлялися, процедура позбавлення їх цього статусу не починалася», — йдеться у відповіді на запит.

Також в Нацакадемії підкреслили, що позбавлення дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, іноземних членів НАН їх статусу здійснюється на підставі та в порядку, визначених пунктом 5.18 статуту НАНУ.

Зокрема, академіки, члени-кореспонденти, іноземні члени НАН можуть бути позбавлені свого статусу за рішенням загальних зборів Академії: за власним бажанням; на підставі особистої заяви; у разі неодноразового грубого порушення вимог статуту НАН чи вчинення дій, які завдали значної шкоди авторитету Нацакадемії; на підставі подання відповідного відділення НАН чи президії Академії.

Згідно з даними на сайті Нацакадемії, Азаров залишається членом-кореспондентом НАНУ за напрямом «гірнича геофізика».

Як повідомлялося, в грудні 2016 року на сесії загальних зборів НАНУ було прийнято рішення про позбавлення радника президента РФ Сергія Глазьєва почесного звання іноземного члена академії.