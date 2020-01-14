На Полтавщині чоловік загинув під дахом будинку обрушилася

У Полтавській області В селі Потоки Кременчуцького району під час робіт з демонтажу будинку загинув чоловік, пише у вівторок, 14 січня, Нацполиция.

Про інцидент повідомив місцевий житель.

«Житель села проводив роботи з демонтажу будівлі. Під час робіт на чоловіка обвалився дах. Від отриманих ушкоджень він помер на місці. Загиблий був 1956 року народження», — розповіла прес-секретар ГУ НП у Полтавській області Поліна Ларіна.

Зараз на місці трагедії працює поліція, яка документує обставини події.

Раніше повідомлялося, що в школі міста Кам’янське Дніпропетровської області обвалився дах. Бетонний карниз впав прямо на фасад, розгромивши поріг і навіс.

Нагадаємо, в Житомирській області зірвана вітром дах вбила жінку. Сильний вітер зірвав покрівлю з магазину. Вона впала на двох жінок – маму і доньку.