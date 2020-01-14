У Раді готуються завдати нищівного удару по українській адвокатурі

У Верховній Раді попередньої схвалили проект закону про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії.

Документ № 1013 був підтриманий 295 народними обранцями.

Як відомо, раніше КСУ проаналізував даний законопроект і визнав відповідним вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Ініціатор законопроекту ‒ президент України ‒ пропонує парламенту вилучити з перехідних положень Конституції підпункти, в яких містяться дати введення в дію положень Основного закону про те, що з цього моменту тільки адвокати можуть представляти інтереси громадян у судах.

З текстом законопроекту можна ознайомитися за посиланням.