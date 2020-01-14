Головний поштмейстер США отримує на $24 тисячі менше, ніж директор «Укрпошти»

Зарплата генерального поштмейстера США Меган Дж. Бреннан з доплатами і пенсією на 23,3 тисячі доларів нижче, ніж зарплата з преміями і доплатами у гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

Про це повідомляє сайт Latest Stamp News з посиланням на фінансову звітність USPS.

Так, зарплата головного поштмейстера США за 2018 рік склала $290,566, ($24 214 в місяць) без доплат, в той час, як посадовий оклад Смілянського складе $29 853 в місяць (за курсом НБУ).

З урахуванням пенсій та інших допомог загальна сума виплат Меган Дж. Бреннан склала 662 804 дол. США ($55 234 в місяць), в той час, як сума зарплати Смілянського з урахуванням премії та додаткових виплат складе $79 167 в місяць (1,867 млн гривень).

При цьому 57-річна Меган Дж. Бреннан має досвід роботи 33 роки, вона є уродженкою Пенсільванії, першою жінкою, яка очолила Поштову службу.

Жінка була призначена 74-м генеральним поштмейстером країни 5 років тому, а 31 січня 2020 року виходить на пенсію. оголосила про свій вихід на пенсію достроково, щоб дати поради час для пошуку їй заміни.

Бреннан має ступінь магістра ділового адміністрування Массачусетського технологічного інституту і випускник Університету Иммакулата в Пенсільванії.

До обрання на посаду генерального поштмейстера Бреннан чотири роки працювала головним операційним директором USPS та була віце-президентом за операціями в східній і північно-східній областях.