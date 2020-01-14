Пенсійна катастрофа: половина українців залишиться без пенсій, а працюючі втратять право на допомогу

В Україні левова частка працюючих залишиться без пенсій. Щорічно середній стаж 60-літніх скорочується, а вимоги до нього зростають. У результаті далеко не всі українці зможуть отримати виплату вчасно – їм доведеться працювати до 63 і 65 років.

Рухаємося у прірву: українці ризикують залишитися без пенсій

Через вісім років в Україні лише половина 60-літніх зможе вийти на пенсію. Іншим, підрахували в Мінсоці, доведеться працювати до 63 і 65 років. Такі прогнози в першу чергу стосуються тих, кому зараз близько 30-40 років і хто все ще не поспішає заробляти стаж. Якщо після 50 виправити ситуацію вже не вийде, то в 30 ще є шанси подбати про майбутнє.

Головні цифри:

45% українців, які через вісім років досягнуть 60-річчя, будуть змушені працювати до 63 і 65 років;

Україна входить в топ-15 країн з найгіршою демографічною ситуацією;

без реформ в охороні здоров’я, створення високооплачуваних легальних робочих місць і скорочення смертності, вже в 2050-му населення скоротиться на 28%;

Кілька років роботи без оформлення можуть позбавити права на пенсію.

Головна проблема – українці працюють неофіційно, трудяться «фрілансерами», їздять на сезонні заробітки і мало турбуються про своє майбутнє. Вже зараз така ситуація призвела до величезного дефіциту в Пенсійному фонді. Зібраних з працюючих внесків не вистачає.

Ситуація зі стажем в Україні погіршується щороку, констатує вчений, старший науковий співробітник Інституту демографії і соцдосліджень Лідія Ткаченко. Перекіс відбувся ще в 80-х, з того моменту стаж 60-річних українців поступово скорочується.

А з 2004-го, коли ввели нові правила (в тому числі перестали зараховувати до стажу навчання після школи), ситуація ще більше загострилася. «Змінилася структура зайнятості. Можна стверджувати, що стаж тих, хто виходить на пенсію, буде щорічно скорочуватися. Тут ціла сукупність факторів – з 2004-го почали враховувати тільки той стаж, за який роботодавці платили внески. Також держава вирішила не платити за студентів. А якщо з магістратурою навчання у вищому навчальному закладі може займати 5-6 років, заробити на пенсію стає ще складніше», – розповідає вчений.

Погіршується і загальна демографічна ситуація. Україна входить в топ-15 країн світу з найвищими темпами скорочення населення, йдеться в даних ООН. Такими темпами вже в 2050-му населення скоротиться на 28%, при цьому кожен третій буде старше 60 років. Жодна пенсійна система такий розклад не витримає – працюючі просто не зможуть утримувати таку армію пенсіонерів.

Як заробити на пенсію

Вимоги щодо стажу зростають щорічно. Якщо зараз потрібно мати як мінімум 27 років стажу, вже через вісім років «норма» складе 35 років. Детальніше з вимогами можна ознайомитися за допомогою инфографикиЖ

Як отримати пенсію в 60 років:

працювати офіційно як мінімум 35 років;

отримувати «білу» зарплату.

Коли і кому вигідно купувати стаж

Відсутні місяці можна придбати в податковій. У 2020-му один рік «варто» 24,9 тис. грн. Купувати стаж вигідно тільки тим, хто заробив на пенсію вище 2 тис. грн. Якщо, наприклад, не вистачає п’ять років, доведеться заплатити відразу 124,6 тис. грн.

Як вважається вартість року:

Мінімальна зарплата × 22% × 2

Є ще один варіант – добровільно сплачувати ЄСВ щомісяця ще до того, як виповнилося 60 років. Тоді розмір платежу складе 22% мінімальної зарплати, тобто всього 1039 грн. Найпростіша порада: якщо ви знаєте, що вам не вистачить стажу, і все ще працюєте неофіційно, наполягайте на оформленні або шукайте легальну роботу.

Заглянула в трудову, виявилося, півжиття неофіційно працювала

Як показує практика, чим старше українці, тим більше вони думають про пенсії. Це продемонстрував і опитування видання.

Наприклад, киянка з 30-річним стажем Марина розповідає: свою трудову книжку заглянула тільки нещодавно. І виявилося, що половину життя працювала неофіційно. А тепер, щоб вийти на заслужений відпочинок вчасно, доведеться докуповувати стаж.

«Звичайно, думаю, особливо після пенсійної реформи. Заглянула в трудову і зрозуміла, що половину життя працювала неофіційно і на старості років можу залишитися з дулею в кишені. Тому тепер звертаю увагу на офіційне працевлаштування», – розповідає жінка.

У той же час 23-річний Віталій впевнений: розраховувати на пенсію не варто. Мовляв, до того часу все ще зміниться.

«Про пенсії поки що не думаю, так як до неї далеко. Якщо чесно, глибоко переконаний, що на пенсійні виплати не потрібно сподіватися, бо ніколи не знаєш, що буде через 5,10, 20 років. На жаль, в нашій країні розраховувати на державу не варто, пенсія непорівнянна. І толку від того, що вона стане більше на 200 гривень, просто немає», – упевнений він.

Ровесниця Віталія Валентина почала хвилюватися про те, чи вона працює офіційно, тільки після вивчення пенсійної реформи. Навіть кілька років роботи неофіційно може позбавити права на пенсію в 60 років.

«Я почала працювати ще з 18 років. Але то за трудовим договором, то на мінімалку і я про це раніше не думала. А зараз я оформлена на повну ставку і відчуваю себе більш спокійно. На жаль, знайти зараз хорошого і сумлінного роботодавця важко, оскільки ніхто не хоче платити податки. Але від цього страждає працівник», – розповідає дівчина.