Або повітряний простір було обмежене тільки для Зеленського, або Єрмак бреше: дані радарів

Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський повернувся настільки швидко, наскільки це було можливо, але ця інформація викликає сумніви.

Про це написав у Facebook журналіст Михайло Ткач.

Він процитував слова Єрмака з інтерв’ю Українській правді:

«Президент повернувся настільки швидко, наскільки це можливо було в сформованій ситуації в регіоні. Як тільки було відкрито повітряний коридор, який був обмежений в зв’язку з трагедією, президент вилетів».

Журналіст зазначив, що щось не сходиться.

«Ось літак, яким користується Віктор Медведчук, T7-GEM чомусь зміг вилетіти в той же день в 11:53 ранку за місцевим часом з того самого аеропорту Маскат (Оман), вже через кілька годин після трагедії.

Ось мій скріншот, де видно що у 12:02 за київським часом літак вже перелетів Іран.

А ось літак, яким повертався президент Зеленський, зміг вилетіти ввечері.

Додаю скріншот з іншого радара, де видно що в 21 по нашому часу борт летить над Саудівською Аравією.

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Тому або повітряний простір було обмежене тільки для президента Зеленського і не було обмежене для літака, яким скористався президент Зеленський, або помічник президента Зеленського говорить неправду, щоб виправдати той факт, що президент України повернувся в Україну майже через добу після того, як був збитий літак української авіакомпанії», — зазначає Ткач.

«Для максимальної об’єктивності» він розглянув версію, «що президент Зеленський був змушений чекати, поки за ним екстрено прилетить чартер», але чартерний літак прилетів в аеропорт Маскат (Оман) 7 січня.

«Наприклад, президент Порошенка для того щоб мати можливість у будь-який час вилетіти з Мальдів був змушений сплатити чартер, який постійно чекав в аеропорту столиці Мале. Але це був не перший відпустку президента і він, можливо, зробив так, спираючись на досвід.

Нагадаю, прес-секретар президента повідомила, що президент повертається в 8:30 ранку. Літак здійснив посадку в 2:40 ночі наступного дня», — підсумував журналіст.