Паркування біля «Палацу Україна» забудують: Столар, Ісаєнко і партнери отримали дозвіл

Біля станції метро «Палац Україна» планують побудувати два висотні будівлі. Мова йде про двох будинках висотою понад 30 поверхів, в яких передбачено майже 500 квартир. Будівництво планують вести під виглядом «багатофункціонального комплексу».

Згідно з проектом, висота будівель складе 98,5 м. Фактичний відсоток забудови ділянки становить 98%. Це більш ніж утричі перевищує норматив, який становить 30%.

У вересні 2019-го ТОВ «Укржилстрой» отримало дозвіл на будівництво по вул. Велика Васильківська, 107-109 (колишня вул. Червоноармійська) у Печерському районі Києва.

Згідно з даними реєстру Держархбудінспекції України, мова йде про двох ділянках площею 0,64 га (належить «Укржилстрою» на праві приватної власності) і 0,21 га («Укржилстрой» орендує у міста).

Така забудова не відповідає Генплану Києва, оскільки ділянки знаходяться на території громадських будівель і споруд. Це говорить про те, що будувати житло там не можна.

За даними джерел видання, забудовники не погодили проектну документацію з КП «Київський метрополітен». А адже ділянки знаходяться прямо біля входу в метро. Крім того, забудовники не отримали висновок органу охорони культурної спадщини.

Хто планує забудувати землю біля «Палацу Україна»

Підрядником будівництва є ТОВ «Спецмехбуд 21», яке входить в групу компаній Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. Останній в свою чергу є бізнес-партнером колишнього заступника керівника Департаменту містобудування КМДА, а нині девелопера Андрія Вавріша. Саме Ісаєнко в 2010 році привів Вавріша, який не мав профільної освіти, на посаду в департамент містобудування КМДА.

Проектувальником «багатофункціонального комплексу» є ВАТ «Київпроект», основним власником якого є кіпрська компанія «Трейлори Венчерз Лімітед» (Traylory Ventures Limited), а керівником — Роман Гладуняк. При мера Леоніда Черновецького Гладуняк обіймав посаду голови Головного управління контролю за благоустроєм КМДА. Він є фігурантом кримінальної справи про незаконну добудови поверхів будівлі по вул. Паньківській, 25 в Києві.

Але що по-справжньому цікаво – Гладуняк також є керівником ТОВ «Укржилстрой», яке отримало дозвіл на забудову вищезгаданих двох ділянок. Засновниками «Укржилстроя» є венчурні фонди «Генезис» (30%) і «Медісон» (10%), а також ТОВ «КУА «Система капітального інвестування», що діє в інтересах венчурного фонду «Третій інвестиційний фонд СКІ» (40%), і Оксана Поляруш (20%), яка приєдналася до складу засновників в серпні.

Фонди «Генеза» та «Медісон» знаходяться в управлінні ТОВ «КУА «Гарантія», єдиним власником якого з жовтня 2018 є Вадим Столар, нинішній нардеп від ОПЗЖ.

Власниками ТОВ «КУА «СКІ» є кіпрська компанія «Валдез Лімітед» (Valdeze Limited) і Ярослав Зозуля, а керівником – Ірина Яворська.

Нагадаємо, що ТОВ «Катерпіллер» з орбіти Ісаєнко впритул до ділянки на вул. Великій Васильківській, 107-109 будує ще один житловий комплекс — РК Stanford на вул. Предславинська, 35, на якому багато питань як у ДАБК, так і у правоохоронних органів. Нещодавно «Наші гроші» писали про те, як громадська організація, яка допомагає фірмам Ісаєнко і Вавріша через суд отримувати дозволи на сумнівні забудови в центрі Києва та Одеси, приєдналася також до аналогічного позовом «Катерпіллера».