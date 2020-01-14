Помічники нардепів у грудні отримали до 117 тисяч гривень зарплати. Документ

Як виявилося, у грудні сильно поправили своє матеріальний добробут не тільки топ-чиновники, але і одержувачі коштів платників податків рангом нижче.

У розпорядженні редакції «Країни» виявилася одна з сторінок зарплатної відомості помічників народних депутатів Верховної Ради України.

Як видно з документу, деякі помічники в грудні отримали величезні суми — десятки тисяч гривень, а деяких і понад 100 тисяч.

Так, Ольга Жерегина, оформлена помічницею відразу у двох нардепів (Анастасії Красносільської з «Слуги народу» і Ольги Стефанишиної з «Голосу»), отримала 117 815 грн. Жерегина раніше працювала в грантової організації «Пацієнти України», керівником якої була в свій час Стефанишина. Зазначимо, що і Красносільська також виходець з грантової структури — Центру протидії корупції Шабуніна.

109 785 гривень отримала Євгенія Дзекунова — помічниця депутата Олександр Матусевича (округ № 86, Івано-Франківськ, «Слуга народу»).

57 638 гривень отримала Марта Войцехівська, помічниця Пивоварова Євгенія (округ №175, Харків, «Слуга народу»).

Горбенко вікторія — помічниця Сергія Власенка з «Батьківщини» заробила 37 436 гривень.

30705 гривень отримав Микола Волкивский, який складається помічником Сергія Кузьміних, мажоритарника з 67-го округу в Житомирі від «Слуги народу» (він доводиться братом Олегу Кузьміних — відомому кіборга, командиру батальйону 81-ї бригади).

Фото: Країна