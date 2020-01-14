На Донеччині загинув молодий воїн ВСУ: названа причина трагедії

В зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донеччині з-за необережного поводження з боєприпасами загинув військовослужбовець Збройних сил України Караван Віталій Андрійович.

Про це повідомляє прес-центр 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, в якій служив загиблий.

«Вночі 13 січня 2020 року в результаті необережного поводження з боєприпасами в нашій бригаді загинув солдат Караван Віталій Андрійович», – сказано в повідомленні.

У бригаді відзначили, що за даним фактом проводиться службове розслідування

Караван був уродженцем села Корчик Шепетівського району Хмельницької області. Загиблому воїну виповнилося 26 років. У нього залишилися мати і бабуся.