Перестрахувався: під Дніпром пенсіонер заварив електрощиток, щоб йому не відрізали світло

У Кривому Розі літній співвласник будинку ОСББ «Січ-17» захищаючись від примусового відключення світла за борги заварив електрощиток в під’їзді.

Як з’ясувалося пенсіонер, а в минулому — сварщик перестав платити членські комунальні внески в ОСББ, а коли йому погрозили відключенням вийшов з ситуації по-своєму, передає кореспондент «НМ».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова ОСББ Віра Поляк.

73-річний співвласник будинку ОСББ «Січ-17» неодноразово скаржився в Тернівській райвиконком на голови товариства, і не раз погрожував «залишити без зарплати». Володимир, — так звуть пенсіонера перестав платити комунальні внески незважаючи на пояснення голови.

Коли у колишнього зварника накопичився борг, було прийнято рішення відрізати боржника електроенергію, адже інших важелів тиску в ОСББ не знайшли. Втім, із заходами голова прогадала. Пенсіонеру відправили письмове повідомлення з вимогою погасити борг або реструктуризувати його, а викликати електрика вирішили після свят, — як той вийде на роботу.

Не чекаючи спеціаліста Володимир вирішив «перестрахуватися» від відключення не довго думаючи заварив щиток на сходовому майданчику. Не збентежило колишнього зварювальника і присутність, м’яко кажучи здивованого голови.

Втім, на місце викликали поліцію.Самовільна блокування електрощитка може призвести до вельми сумних наслідків. Однак навіть у присутності правоохоронців, знімати свій «замок» сварщик відмовився.