В Україні дозволили відпускати бензин у пластикових каністрах

З 14 січня в Україні набирають чинності зміни до Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Зокрема. тепер бензин можна буде розливати в пластикові каністри.
З 14 січня починають діяти нововведення до Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, нова редакція яких була затверджена кабінетом міністрів у постанові від 4 грудня 2019 року №1159, передає Годину Пік з посиланням на українські ЗМІ.
Правила регулюють порядок роздрібної купівлі і продажу нафтопродуктів на автозаправках, а також вимоги до якості продукції та рівня обслуговування.
Серед нововведень, що набрали чинності з 14 січня, ключовими є наступні:
- нафтопродукти тепер можна буде відпускати у пластикові каністри, призначені для зберігання нафтопродуктів, про що повинні свідчити спеціальні маркування;
- встановлено нове значення допустимого відхилення при продажі рідкого палива або маслі, яке тепер складає не більше 0,5% рідкого палива олії з динамічною в’язкістю понад 1000 мПа·с і нафтового газу скрапленого — 1%;
- всі ємності та резервуари на АЗС повинні будуть обладнані стаціонарними рівнемірами-лічильниками.