«Українці – це вигаданий народ»: Ада Роговцева відзначилася різкою заявою про росіян

Більша частина росіян живе з твердим переконанням, що українці за рівнем інтелекту значно поступаються їм, а також не мають наміру сприймати наш народ на одному рівні з ними.

Про це в інтерв’ю ЗМІ розповіла Герой України і народна артистка Ада Роговцева. Зазначимо, що вона певний час працювала у Росії, тому непогано знає ментальність тамтешніх мешканців. Причину агресії росіян актриса вбачає у тому, як вони навчені ставитися до українців.

«Їх привчили, що українці гірші, що ми вигаданий народ, вигадана мова, «молодший брат». Смороду завжди дуже поблажливо ставилися до нас. Я цього ніколи не відчувала, бо не дозволяла цього. Щоб там працювати, треба було знати їх мову. Я його знала без акценту. Вони считают, що Крим російський і Севастополь «українське місто» — це вкорінювалося не один десяток років. Їх не можна переговорити, перевчити, напевно, треба ізолювати себе від них», – підкреслила знаменитість.

Як відомо, виступати в Росії Роговцева припинила лише у 2014 році, коли почалася агресія на Донбасі і був анексований Крим.. Акторка пояснювала журналістам, що не може вийти до глядачів, які ненавидять країну і її народ. Також вона вважає однією з найгірших рис українців їхню інертність.