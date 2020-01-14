Це шпана, яка хоче швидко розбагатіти, і робить все, що їй заманеться — Хмара жорстко пройшовся по нинішньої української влади

Степан Хмара заявив, що рішення підвищити заробітну плату співробітникам Офісу генпрокурора є несправедливим по відношенню до іншим працівникам правоохоронних органів.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

На думку відомого дисидента, пояснюється це просто — до влади прийшла шпана, яка хоче швидко розбагатіти, і робить все, що хоче.

При цьому Хмара підкреслив, що більш високі зарплати зовсім не гарантують, що ці люди почнуть краще працювати. Щоб зрозуміти це, досить просто подивитися, якими принципами сьогодні керуються при підборі кадрів. Якогось логічного пояснення такої кадрової політики просто немає.

По суті, в Україні сьогодні править «95-й квартал» і те, що навколо нього. Це справжнісінький кланово-мафіозного принцип. Ділові та моральні якості, професіоналізм, патріотизм і порядність — все це сьогодні не враховується. Величезні зарплати в країні, де основна маса людей отримує скромну винагороду за свою працю, і невеликі пенсії — це просто аморально.