Невеста священнослужителя после свадьбы оказалась мужчиной

Условием для секса “девушка” называла знакомство мужа с родителями

Мухаммад Мутумба из Уганды женился на девушке по имени Шабулла Набукира, которая оказалась переодетым мужчиной-аферистом – Ричардом Тумушабе. Об этом сообщает портал New Vision.

Имам (предводитель молитвы и духовное лицо, которое заведует мечетью – Ред.) Мутумба познакомился с аферистом, переодетым в женщину, в конце прошлого года в мечети. В конце декабря они сыграли свадьбу по мусульманскому обычаю. Перед этим имам навестил в деревне тетку “невесты” и предоставил выкуп – два мешка сахара, две козы, одежду и экземпляр Корана.

В течение двух недель брака “Набукира” отказывалась вступать со священнослужителем в интимную связь и даже раздеваться перед отходом ко сну – условием для секса она называла знакомство мужа с родителями. Свою половую принадлежность Тумушабе скрывал с помощью хиджаба, накладной груди, косметики и имитации женского голоса.

Свадьба Мухаммада Мутумбы

Фото: newvision

Обман раскрылся после того, как “жену имама” заподозрили в воровстве: Тумушабе перелез через забор к соседу и украл одежду, телевизор и деньги. Поместив преступника в камеру, полицейские добились от него всех подробностей аферы. Вдобавок арестовали сообщницу Тумушабе – деревенскую “родственницу”, которая получала выкуп за “невесту”.

Офицер уголовного розыска района Каюнга, Исаак Мугера, рассказал, что во время ареста Тумушабе был одет в хиджаб и добавив, что по “внешним признакам было трудно понять, что это мужчина”.

Ричард Тумушабе

Фото: newvision

“После ареста подозреваемая была осмотрена нашей женщиной-офицером. Это нужно было сделать, прежде чем поместить ее в камеру. Офицер была потрясена, обнаружив, что подозреваемая оказалась мужчиной”, – заявил сотрудник уголовного розыска.