Опубликованы фото беременных знаменитостей, которые не устояли и разделись для глянца (фото)

Многие голливудские знаменитости решили продемонстрировать себя в период беременности. Да не просто так, а сфотографировавшись на главных обложках модных глянцев.
Фотографироваться в период беременности стало своеобразным трендом среди знаменитостей. От таких снимков не отказалось много артистов. Расскажем о самых занковых.
Самой популярной стала обложка с Кристиной Агилерой. Знаменитость сфотографировалась в положении, позировав только в одной кожаной куртке на голое тело ждя издания Marie Claire.
Фото: Marie Claire
Также на обложке другого издания, Harper’s Bazaar, блеснула своими формами вечная конкурентка Кристины – Бритни Спирс. Она решила пойти дальше и не стала надевать на себя вообще ничего, кроме крупного колье.
Фото: Harper’s Bazaar
Не осталась в стороне и известная актриса Деми Мур. Стоит сказать, что она и по сей день сохранила прекрасные формы.
Фото: Vanity Fair
Также от такой фотосессии не отказалась и Синди Кроуфорд. Издание W-Magazine сфотографировало красотку полностью голой.
Фото: W-Magazine
Роскошная Моника Белуччи, будучи в положении, снялась для обложек Vanity Fair несколько раз. Ее снимки оказались на высоте.
Фото: Vanity Fair
Даже самая известная скромница Голливуда Натали Портман не стала отказывать себе в таком удовольствии.
Фото: Vanity Fair
Певица Шакира тоже продемонстрировала свои округлившиеся формы на снимке. Но она все-таки решила не обнажаться полностью и снялась в юбке и бюстгальтере кремово-золотого цвета.
Фото: Свободные источники
А вот Ким Кардашьян не стала дожидаться проведения такой фотосессии и сняла себя полностью голой сама в зеркало. Очень смелый поступок.
Фото: Социальные сети