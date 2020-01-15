Опубликованы фото беременных знаменитостей, которые не устояли и разделись для глянца (фото)

Многие голливудские знаменитости решили продемонстрировать себя в период беременности. Да не просто так, а сфотографировавшись на главных обложках модных глянцев.

Фотографироваться в период беременности стало своеобразным трендом среди знаменитостей. От таких снимков не отказалось много артистов. Расскажем о самых занковых.

Самой популярной стала обложка с Кристиной Агилерой. Знаменитость сфотографировалась в положении, позировав только в одной кожаной куртке на голое тело ждя издания Marie Claire.

Фото: Marie Claire

Также на обложке другого издания, Harper’s Bazaar, блеснула своими формами вечная конкурентка Кристины – Бритни Спирс. Она решила пойти дальше и не стала надевать на себя вообще ничего, кроме крупного колье.

Фото: Harper’s Bazaar

Не осталась в стороне и известная актриса Деми Мур. Стоит сказать, что она и по сей день сохранила прекрасные формы.

Фото: Vanity Fair

Также от такой фотосессии не отказалась и Синди Кроуфорд. Издание W-Magazine сфотографировало красотку полностью голой.

Фото: W-Magazine

Роскошная Моника Белуччи, будучи в положении, снялась для обложек Vanity Fair несколько раз. Ее снимки оказались на высоте.

Фото: Vanity Fair

Даже самая известная скромница Голливуда Натали Портман не стала отказывать себе в таком удовольствии.

Фото: Vanity Fair

Певица Шакира тоже продемонстрировала свои округлившиеся формы на снимке. Но она все-таки решила не обнажаться полностью и снялась в юбке и бюстгальтере кремово-золотого цвета.

Фото: Свободные источники

А вот Ким Кардашьян не стала дожидаться проведения такой фотосессии и сняла себя полностью голой сама в зеркало. Очень смелый поступок.

Фото: Социальные сети