В Украине построили гоночную «Таврию»

Автомобиль ЗАЗ-1102 «Таврия» никогда не отличался особо прогрессивными техническими характеристиками. Изначально Запорожский автозавод не предполагал конструирования суперавтомобиля. Однако умельцы смогли превратить «Таврию» в настоящего монстра.

В сети появились видео и фото уникального автомобиля ЗАЗ-1102 «Таврия» с двигателем на 310 лошадиных сил, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ.

Умельцы смогли превратить «Таврию» 1989 года выпуска в настоящий гоночный автомобиль, предназначенный для дрэг-рейсинга.

Изменить пришлось многое — как «начинку», так и всю кузовную часть.

1,3-литровый маломощный двигатель был превращен в «зверя» на 310 лошадиных сил. Для модернизации использовались детали от Mazda RX-8. Коробка передач разрабатывалась в единичном экземпляре под заказ.

Запуск двигателя может даже испугать, как это показано на видео. Такой громкий звук «Таврия» издает из-за специальных выхлоп.

Кузов автомобиль «подарили» полностью новый. Он выполнен и стеклопластика и более широкий, чем в «оригинальной» версии «Таврии». Изменения были обусловлены необходимостью улучшить аэродинамические способности машины.