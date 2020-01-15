На улицах Броваров грабят людей

В ночь на 14 января двое на одной из улиц города неизвестных избили мужчину и отобрали у него сумку с деньгами, документами и личными вещами. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киевской области.

Прибывшие на место полицейские установили, что накануне в одном из баров города между 23-летним потерпевшим и нападавшими возник конфликт. После этого и случился грабеж.

Нападавших задержали. Ими оказались 27-ми и 24-летний местные жители. Вещественные доказательства изъяты.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 186 (грабеж) УК Украины. Дальнейшую судьбу злоумышленников решит суд.