Одеський ресторан «Че Гевара» закрився: туди перестали ходити з-за антиукраїнської позиції власника

Ресторан «Че Гевара», що на проспекті Шевченка, припинив роботу. Про це повідомив його власник, скандальний бізнесмен Дмитро Копилов.

За словами підприємця, останні кілька років заклад не приносить прибутку, тому він вирішив розпродати все обладнання, а приміщення здати в оренду.

«Щоб видати зарплату персоналу, доводилося з дому гроші тягати. До перевороту справи йшли нормально, а потім все гірше і гірше. Плюс не можна заважати свої погляди і політику з бізнесом. Багато перестало до мене людей ходити, у зв’язку з тим, що я сепаратист. Так і говорили, «у вас власник сепар, не підемо до вас». Плюс багато хто мене знають, не можу знижку відмовити», — написав Він на своїй сторінці у «Фейсбук».

Нагадаємо, Дмитро Копилов є також власником охоронного агентства «Патріот». Його вважають причетним до організації побоїща 19 лютого 2014 року в ОДА та інших акцій проти «Евромайдана». Сам комерсант це заперечує.

«Че Гевара» фігурував у скандалах і до Революції Гідності. Так, у 2012 році керівництво розташованого поруч політехнічного університету заявляло, що ресторан працює нелегально.