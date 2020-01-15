«Думаємо, як би заробити і не здохнути»

Наскільки збідніли громадяни Росії за останні роки?

Президент Росії Володимир Путін 15 січня виступить з посланням Федеральним зборам, в якому, як повідомляли раніше федеральні ЗМІ, в тому числі говорити про боротьбу з бідністю. З 2012 року до третього кварталу 2019 року реальні доходи громадян, за даними Росстату, скоротилися приблизно на 5%, хоча Концепція довгострокового соціально-економічного розвитку Росії, прийнята в 2008 році, передбачала зростання на 64-72% до 2020 року. Напередодні виступу президента РФ Znak.com зібрав думки як відомих, так і простих людей, задавши всім питання:

Ви стали біднішими?

Микола Коляда,

драматург, директор і художній керівник «Коляда-театру»:

— Багатшими я не став, це 100%. В моєму театрі ми рвемося, напружуємося, працюємо як прокляті, щоб вижити. Вже не думаємо про творчість, а думаємо про те, як би заробити грошей і не здохнути. І чим далі, тим все більше і більше тиснуть всякі служби. Податкова, Ростехнагляд, пожежні та інші товариші, які жити не дають. Я розумію, що в державі повинен бути порядок, щоб все по поличках. Але коли такі шалені податки, як платити зарплату людям? На кожен карбованець я повинен заплатити 48 копійок державі. Ну як жити? Як у цій ситуації жити? Для мене кожен зароблений карбованець — це квитки в театр. Мені не допомагає держава, у мене немає багатого дядька, який допомагає. Тому — біднішими ми не стали, але жити так важко, ви собі уявити не можете.

Микола КолядаЯромир Романів / Znak.com

Карина Гаринова,

співробітниця петербурзької благодійної організації «Нічліжка»:

— Ні, біднішими себе не відчула. Тому що трохи краще оптимизирую витрати і розумію, що я перебуваю ще у відносно заможного прошарку, хоч і не відчуваю, що маю [доход] адекватно старанням.

Але вперше в житті задумалася про величезний, просто величезний розрив у нормі доходу в комерції та інше. Ніколи не цікавилася і тому не припускала, що різниця при порівнянному функціоналі і завданнях може бути в рази. І друге: відчула себе обдуреною і нагнутою, коли стала розбиратися в тому, скільки податків ми платимо. Держава вигадує нові робочі способи не упустити ні копійки. Але як тільки тобі щось треба, тебе посилають до біса. Наприклад, якщо я скаржуся на те, що в поліклініці жахливі лікарі та незадовільне обслуговування, чую відповідь: це ж безкоштовна, не подобається — йдіть в платне. Але тільки прикро те, що за це я заплатила сто разів і плачу щомісяця.

Євген Ройзман,

колишній мер Єкатеринбурга:

— Як і всі, я бачу дуже серйозне зростання цін. Тобто немає зростання доходів, і є зростання цін на все: продукти, на бензин, на комуналку. Я змушений зараз постійно розраховувати. Але я не один такий. Основна тема моїх прийомів — немає грошей. Зростає комуналка, зростає заборгованість по комуналці. Людям просто нічим платити. Люди не можуть платити іпотеку, у них забирають квартири. Не можуть впоратися з відсотками по кредиту. Цього стає все більше і більше. І я відчуваю те, що відчувають усі. Я змушений так само, як і всі, дивитися на цінники, думати, вважати. Я, як і всі, був змушений знизити споживання.

Євген РойзманЯромир Романів / Znak.com

Дмитро Кирьянов,

житель села Колташово (Курганська область):

— Я працюю в «Пятерочке» в Кургані, отримую 13 тис. рублів на місяць. З них 3 тис. — на дорогу, ще 3 тис. — на комуналку. А потрібно ще одягнутися. Мені просто не на що жити. За минулий рік витрати на продукти зросли на 300-400 рублів в тиждень. Хліб коштував 18 рублів, зараз — 23 рубля, цукор коштував 28 рублів, зараз — 52 рубля, «Шадринская» мінералка коштувала 26 рублів, зараз — 40 рублів.

Едуард Россель,

сенатор Ради Федерації:

— Не готовий однозначно сказати, потрібно серйозно думати. Скрізь інформація, що зарплата падає, шість років вже падає. Мені буде через кілька місяців 83 роки, у мене споживання дуже маленьке, по мені не можна орієнтуватися. Ось на молодь це впливає дуже сильно. А я отримую достатньо, щоб не вважати себе бідною людиною.

Едуард РоссельЯромир Романів / Znak.com

Володимир Ревенку,

завідувач оргвідділом челябінської обласної організації «Гірничо-металургійний профспілка Росії»:

— Відчуття, що все гірше і гірше, особливо це видно в мономістах. З 2014 року дуже сильно впали доходи. Все від того, що в таких маленьких містах немає конкуренції за працівників. Роботодавці це відчувають і тримають невисокий рівень оплати. Завод в змозі диктувати рівень зарплати. А якщо закривається містоутворююче підприємство, то все ще більше руйнується. Так відбувається в Бакале або у Верхньому Уфалее. Просто патова ситуація. У працівників просто виходу немає, йдуть на ті гроші, що їм пропонують. А у роботодавця є можливість маніпулювати. Підприємці бачать, що держава дуже повільно піднімає МРОТ, і вони зчитують цей сигнал.

Робітники в малих містах кажуть, що є негласні домовленості між роботодавцями про рівень зарплат. У таких територіях, якщо чоловік на важкій фізичній роботі отримує 20-25 тис. рублів на місяць, — це добре. Частіше зустрічається зарплата 14-20 тис. І люди в пастці, тому що продати своє житло не можуть: воно нікому не потрібно, або коштує дуже дешево. Навіть у Челябінську не можуть собі дозволити купити квартиру і переїхати. Плюс закредитованість. В мономістах бідними є дорослі люди, які працюють. В цьому і біда. Побічно цю ситуацію показує статистика смертей, не пов’язаних з виробництвом. Вона постійно зростає. Люди працюють на двох-трьох роботах, немає часу на відпочинок, і здоров’я підривається. Щоб ситуація змінювалася, потрібно як мінімум піднімати рівень зарплати, так як поки він не відповідає вкладу працівників у виробництво.

Наталія Шмельова,

працююча пенсіонерка:

— З одного боку, начебто ми і краще стали жити. А з іншого боку, зарплату нам не піднімають вже скільки років? Звідси випливають [наслідки]. В магазинах після 1 січня завжди все піднімається [в ціні]. І, відповідно, наша [споживча] «кошик» зменшується.