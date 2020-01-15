Від Путіна чекають нових перемог

Із-за незвичайної дати послання президента Держдума вирішила відкласти остаточне затвердження плану роботи на весняну сесію.

У вівторок в Держдумі офіційно стартувала весняна сесія, при цьому депутатам не залишили часу на розкачку — в середу, 15 січня, їх чекають у Кремлі для заслуховування президентського послання Федеральним зборам.

Так рано — відразу ж в першу повноцінну робочу тиждень після новорічних свят — парламентаріїв не збирали ніколи. В результаті вони вирішили поки що не затверджувати план роботи на сесію, а будуть коригувати його вже за підсумками послання. Багато депутати зізнаються, що очікують від президента «прориву і нових перемог». Інакше їм самим буде нелегко, адже 2020 рік, по суті, стане передвиборчим. І коли, якщо не зараз, робити все, щоб електорат хоча б тимчасово відчув на собі турботу держави?

Особливо нервують КПРФ і «Справедливої Росії», де стурбовані нібито існуючими планами президентської адміністрації по запуску до виборів у Держдуму кількох нових партійних проектів, які можуть серйозно ускладнити становище парламентської опозиції. З цієї причини вони посилюють опозиційну риторику, а кількість внесених в Думу популістських законопроектів пішло вгору.

Так, лідер КПРФ Геннадій Зюганов вкотре заявив, що країні потрібен «лівий поворот». А депутат Держдуми від «Справедливої Росії» Олег Шеїн звинуватив уряд у «неправильному цілепокладанні». «Країна втомилася безкоштовно працювати на олігархію і ніяких ілюзій уже давно ніхто не відчуває», — заявив він.

Єдинороси теж вирішили боротися з бідністю в країні, оголосивши своїм пріоритетом на сесію «створення умов для економічного зростання». Втім, без попередньої згоди президента і уряду будь-яка ініціатива на цей рахунок може опинитися в кошику.

Іншими словами, депутати теж невільні люди і серйозних рішень їм не довіряють, а ось погрозити кулаком, наприклад, захищаючи пам’ять предків, загиблих у Другій світовій війні, — це вони можуть цілком. Так, в Держдумі вже оголосили про плани боротися з «фальсифікацією історії» на міжнародних майданчиках, зокрема ПАРЄ.

Таким чином, інтерес до святкування дня 75-річчя Перемоги буде підігріватися на Охотному ряду аж до 9 травня, а заодно будуть вирішуватися і завдання по згуртуванню народу навколо лідера країни, яку, як кажуть в Думі, б’ють і штурхають з усіх боків і вже справа дійшла до того, що «хочуть нас до фашистів прирівняти» і «відібрати Перемогу».

Ще однією темою для дискусій на Охотному ряду можуть стати зміни в Конституцію. Судячи з усього, сама можливість редагування основного закону країни, перетворилася для думського керівництва в ідею фікс. І неважливо, що мова йде про сущих дрібницях начебто формального розширення повноважень парламенту або поки аморфних пропозиціях про «створення єдиної системи публічної влади». Депутатам головне запустити сам процес і тим самим показати, що вони теж щось вирішують. Хоча можливо і те, що таким чином громадськість дійсно готують до радикальної правок Конституції, думські ж ініціативи потрібні лише для того, щоб публіку, що називається, «розігріти».

У будь-якому випадку депутати, швидше за все, не зважаться злити народ новими непопулярними законами аж до самих виборів в Держдуму в 2021 році. Хоча різні неприємні сюрпризи все ж можливі. Так, в цьому році парламентаріям доведеться прийняти нову редакцію Адміністративного кодексу, в якому може виявитися багато нових (і високих) штрафів. Судячи з усього, в Думу також все-таки внесуть і гучний законопроект про «віртуальних таборах опозиції», за участь в роботі яких обіцяють штрафувати учасників несанкціонованих акцій протесту.