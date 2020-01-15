Міністр Альона Бабак і архітектурна мафія Кудрявцева повертають в ДАБІ тотальну корупцію і казнокрадів часів Порошенко-Януковича

Ситуація з конкурсом на першого заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції має ознаки правопорушення за змовою чиновників на користь третіх осіб.

Про це в блозі написав експерт в галузі містобудування, член Української академії архітектури Віктор Глеба.

«Одну з головних задач по боротьбі з корупцією президент Володимир Зеленський дав по будівельній діяльності. Були поставлені завдання щодо «кадрової перезавантаження» в Державній архітектурно-будівельній інспекції. Після звільнення під тиском громадськості у вересні 2019 року голови ДАБІ Сергія Кузьміна і його заступника Валерія Филончука, активісти та експерти не очікували побачити цих персонажів у майбутніх призначення. Уряд покладав обов’язки щодо реформи системи на нового в. о. голови ДАБІ, який перезавантажує апарат ДАБІ і територіальні органи, зупиняє скандальні будівництва в Києві і Одесі. При цьому дозвільні документи на будівництво видаються без поборів, а самовільні житлові забудови (які будуються з порушенням ДБН) отримують відмови», — повідомив експерт.

Переможцем конкурсу на голову ДАБІ був визначений Олександр Строкач. Але на засіданні уряду 18 грудня без пояснень оголосили про новий конкурс на голову ДАБІ. Після проведення в Мінрегіоні співбесіди з фіналістами, переможця не визначили, про що Кабмін повідомили, а тому уряд зобов’язане оголосити новий конкурс на цю посаду. Крім того, відповідно до Закону України «Про державну службу», результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

«Всупереч Закону, після «домовленостей» переможцем визначили Олену Костенко. У відсутність голови ДАБІ вона стає єдиним главою органу. Тепер будівельною галуззю керує 32-річна дівчина з досвідом роботи в Міносвіти!», — підкреслив Гліба.

«Представляти керівницю колективу ДАБІ приїхав голова комітету ВРУ Андрій Клочко, який, прикриваючись ім’ям президента Зеленського, проводив співбесіди з претендентами на голову ДАБІ, потім увійшов до складу дозвільної комісії, незважаючи на конфлікт інтересів, але схаменувся і вийшов з її складу, очолив робочу групу з псевдо-реформування системи архітектурно-будівельного контролю та нагляду, до складу якої включив Олександра Сергієнка, який є його радником… Ще одним радником Клочко став Сергій Кузьмін, якого будівельна мафія «протягнула» на голову ДАБІ в 2019 році, але громадськість переконала владу позбавитися від нього», — повідомив експерт.

«Олена Костенко не виняток. Першими її наказами стало призначення радниками глави ДАБІ Олександра Сергієнка і Воробйова. Сергієнко в 2012-2014 роках очолював Управління дозвільних процедур ДАБІ, а Воробйов був його заступником. Сергієнко з керівником інспекції ДАБК Києва організували схему 5$ за квадратний метр, яка поширилася на всю країну і давала дохід сім’ї «Саші Стоматолога». Є інформація, що один з радників Олени Костенко почав «забезпечують квитками» будівельний ринок, як «смотрящий» від Офісу президента, а Сергієнко – писати схеми, незважаючи на досвід 2012-2014 років. Питання до президента: хіба такий перезавантаження від Вас чекала громадськість і галузь?» — резюмував Гліба, заявивши, що звернеться до правоохоронних органів та Кабміну з вимогою «зупинити кримінальних авторитетів» у сфері містобудування, архітектури та будівництва.