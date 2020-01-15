Вірусна пневмонія в Тернополі: медики зробили важливу заяву

Після повідомлень про масове захворювання людей на вірусну пневмонію в Тернополі, місцеві медики заявили, що епідемії в місті немає, підтвердивши смерть трьох пацієнтів Тернопільської міської комунальної лікарні № 2.

Як передає «Тернопіль. Наживо», начальник управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міськради Василь Данчак заявив, що «ситуація стабільна і під контролем», і що кількість хворих на пневмонію хворих таке ж, як і роком раніше. «Якщо буде виявлена небезпечна для здоров’я тернополян тенденція, оперативний штаб підготує рекомендації щодо введення карантину в навчальних та дитячих закладах міста», — зазначив він.

У той же час у самій лікарні кажуть, що хоч стаціонар заповнений, але кількість хворих щодня змінюється. Однак ситуація не критична — епідеміологічний поріг не перейдено. За словами завтерапевтического відділення лікарні Олександри Хайко, на сьогоднішній день з пневмонією в лікувальному закладі перебуває 32 пацієнти. У реанімації — двоє.

Медики стверджують, що надходять в лікувальний заклад людей почало зростати з середини грудня, причина — самолікування і несвоєчасне звернення до лікаря. За словами директора міської лікарні № 2 Ростислава Левчука, протягом місяця в лікарні лікувалися 30 пацієнтів, троє з яких померли. У жодного з них не був діагностований грип або вірусна патологія.