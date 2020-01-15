Зеленський в Омані: Офіс президента звинуватили у брехні. Докази

Офіс президента намагається виправдати президента Володимира Зеленського за візит в Оману, заявляючи, що той «максимально швидко» повернувся в Україну після авіакатастрофи в Ірані. Проте в цих твердженнях є ряд нестиковок.

Журналіст Михайло Ткач у Facebook навів заяву помічника Андрія Зеленського Єрмака, який напередодні заявив наступне: «Президент повернувся настільки швидко, наскільки це можливо було в сформованій ситуації в регіоні. Як тільки було відкрито повітряний коридор, який був обмежений в зв’язку з трагедією, президент вилетів«.

Ткач зазначив, що 8 січня літак, яким користується нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук, зумів вилетіти з Оману через кілька годин після трагедії.

У свою чергу борт Зеленського з невідомих причин вилетів лише ввечері і приземлився в Україні в 2:40 9 січня. А прес-служба президента спочатку повідомляла, що він повернеться 8 січня в 8:30. Ткач зазначив, що чартер прилетів за Зеленським в Оман ще в ніч з 7-го на 8-е.

Літак із Зеленським ввечері летів над Саудівською Аравією

Mykhailo Tkach, Facebook

Літак із Зеленським ввечері летів над Саудівською Аравією

Mykhailo Tkach, Facebook

Журналіст зазначив, що або повітряний простір було обмежене тільки для Зеленського, або ж «помічник президента говорить неправду, щоб виправдати той факт, що Зеленський повернувся в Україну майже через добу після того, як був збитий літак української авіакомпанії».

В свою чергу як передають texty.org.ua фізично Зеленський цілком міг повернутися в Україну вранці 8 січня, оскільки катастрофа літака МАУ в Ірані особливо ніяк не вплинула на розклад і рух літаків в Омані та регіоні.

Нічні рейси з Оману

texty.org.ua