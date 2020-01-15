В Києві черговий прорив тепломережі

У середу, 15 січня, у Києві стався прорив тепломережі в районі Севастопольської площі.

Про це повідомляє «Інформатор».

Трубу прорвало на вулиці Сім’ї Іздиковських, яка знаходиться неподалік від Повітрофлотського проспекту.

Залило окропом також Донецький провулок, вулицю Донецьку, а густий пар заповнив двори.

На місці працювали співробітники “Київтеплоенерго”.

13 січня в Києві біля Либідської площі через прорив магістрального трубопроводу теплопостачання стався вилив гарячої води на дорогу і підтоплення першого поверху та підвального приміщення ТРЦ Ocean Plaza. За даними КМДА, трубопровід діаметром 1000 мм був прокладений у 1987 році. Він обслуговує близько 3 тис. будівель.

Також у КМДА повідомляли, що внаслідок прориву трубопроводу та виливу теплоносія опіки отримали 9 осіб, серед постраждалих – пасажири маршрутки, що потрапила у місце витоку теплоносія, та перехожі.

Згодом також стало відомо про ще один прорив тепломережі. Тепер вже на Шулявці біля гаражного кооперативу Політехнічного інституту.