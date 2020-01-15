Ісландію накрив сніжний шторм

Близько 4 тисяч осіб кілька годин не могли покинути міжнародний аеропорт Кеблавік.

В Ісландії через сніговий шторм були закриті дороги, близько 4 тисяч осіб кілька годин не могли покинути міжнародний аеропорт Кеблавік.

Багато людей не могли навіть вийти з літаків. Дві тисячі людей провели ніч у місцевих готелях і тимчасових притулках, повідомляє Euronews.

На автотрасі, що з’єднує Рейк’явік і Кеблавік, застрягли десятки транспортних засобів, а поліція закликала водіїв і пасажирів не йти пішки в аеропорт. Один чоловік загинув: його автомобіль врізався у снігоприбиральну