Холоне кров: нардеп від Слуги народу розповів, як бандит Юрій Єриняк викрав і катував його за замовленням Рудьковського

Кримінальник, кривавий бандит Юрій Єриняк викрав і жорстоко катував нардепа від партії Зеленського Олега Семінського.

Вимоги банди Ериняка-Молдавана стосувалися переуступки бізнесу Семінського замовникам викрадення.

Подробиці злодіянь Юрія Ериняка просто шокують, кримський бандит жорстоко катував людини кілька років, зараз бандит Молдаван планомірно знищує всіх свідків своїх злочинів, кілька з них вже загинули при загадкових обставинах.

Ми закликаємо правоохоронні органи звернути знімання на бандита Ериняка, який купивши свободу, спокійно розгулює по Києву. Але чесно кажучи, надії на правосуддя в сьогоднішній Україні просто немає.

Слово Олегу Семінському:

— Олеже, чому ви так впевнені, що викрадачі прагнули відсторонити вас від управління ПРАТ «Нафтогазвидобування» і заволодіти належної вам часткою в цій компанії, так і компанією в цілому? Адже у вас був і є автомобільний бізнес, це могло бути пов’язано з ним.

— Навряд чи. Все, що відбулося зі мною свідчить про те, що мене та членів моєї сім’ї (як я дізнався набагато пізніше) спочатку шантажували і вимагали велику суму грошей, а потім хотіли, щоб я, скажімо так, не заважав переділу власності «Нафтогазвидобування».

— Це прозвучить цинічно, але чи не простіше було вас ліквідувати?

— Наскільки я розумію, це не входило в плани організаторів і виконавців викрадення. Адже після того, як мене спочатку тримали десь під Києвом (як я здогадуюсь) в підвалі або сауні і били до втрати свідомості, мені показали аркуш паперу, на якому була надрукована на принтері сума 200 млн дол. Викрадачі вимагали перевести її на вказаний ними рахунок. Я відповів, що таких грошей у мене немає. Тоді мене продовжили бити. Потім знову повторили вимогу і заявив при цьому: «Ці гроші ти заборгував Рудьковському, тепер ти повинен нам». Це пряме свідчення причетності Рудьковського до мого викрадення.

Крім того, викрадачі згадали про те, що Рудьковський допомагав мені придбати для хворого вітчима ще досліджуваний в США препарат Glivek. Крім мене, моєї мами і Рудьковського, про це ніхто не знав. Але бандити, які викрали мене, знали. Від кого, якщо не від Рудьковського? Ні я, ні моя мама про це нікому не говорили. Вже після звільнення я дізнався, що в той же час викрадачі вимагали таку ж суму у мого тестя і дружини. Але і у них не було таких грошей. Ближче до звільнення утримують мене, мабуть, вирішили «напиляти» для себе, а не для замовників викрадення, і зажадали вже не 200, а 20 млн дол. Але і їх у мене не було.

Більш того, поки мене тримали в ув’язненні, мої матеріальні і грошові ресурси розтяг мій близький друг, з яким ми знайомі з першого класу початкової школи, він же — керуючий моїми справами Олександр Семенюк. Фактично він присвоїв мою власність. Зараз він ховається на Кіпрі.

…Після того, як мене кілька разів перевозили, якийсь час мене утримували, швидше за все, під Гостомелем — були чутні звуки лопатей вертольота. Також за непрямими фактами я визначив, що останні 2,5 року мимовільного ув’язнення мене тримали на ланцюгу, швидше за все, спочатку у Львівській, а потім у Закарпатській областях. Але перед тим як туди перевозити, відібрали зубну щітку і всі наклейки від пакетів, які я намагався зберегти в якості доказів.

— Чому саме в Прикарпатті і Закарпатті?

— На моє переконання, мене спеціально перевезли в Карпати, щоб я думав, що до викрадення причетна Шуфрич. Але це малоймовірно. А те, що я знаходився в районі Карпат, визначив за багатьма ознаками. Для себе я склав перелік з 26 ознак того, що перебуваю в Західній Україні. Це діалект стороживших мене злочинців, один говорив навіть по-польськи, і реквізити «Комсомольської правди», яку мені через півтора року все ж стали давати, — надруковано в львівській друкарні, і упаковка якогось печива до Великодня, виробленого у Львові, з якою я акуратно зняв наклейки в надії зберегти відбитки пальців, і багато іншого. Але перед тим як мене звільнити, це все відібрали.

В старій одежі, в якій я перебував останні два роки, мене і привезли в околиці Києва. Викрадачі поставили умову, щоб я не надумав звертатися в правоохоронні органи і розповідати, що зі мною сталося. Вибору не було. Мене завантажили в багажник седана, як пізніше з’ясувалося, це була «Шкода Октавія» А5, яку зафіксували кілька відеокамер по дорозі в Київ. Перевозили мене завжди в масці і наручниках. В густому лісі в районі Макарівської розв’язки поклали на траву. Наручники зняли, маску немає. Сказали, що якщо шевельнусь протягом 20 хвилин, отримаю кулю. Коли почув шум отъехавшего авто, зняв маску, піднявся. Добрався на попутці в Київ, зателефонував своєму другові. Наскільки було можливо, привів себе в порядок, друг подзвонив моїй дружині. Потім мене відвезли до мене додому.

Через день я відправився в Генеральну прокуратуру. Мене взяв генпрокурор Шокін. І після цього я провів місяць у приміщенні Головного слідчого управління на вулиці Борисоглібській, де практично цілодобово йшли слідчі дії. Пізніше мене відпустили додому і надали державну охорону мені та членам моєї родини.

Совражество партнерів

— Викрали вас люди збирали компромат на ваших бізнес-партнерів Рудьковського і Шуфрича?

— Я цього не виключаю. Так як утримують мене цікавили взаємини між Шуфричем і Рудьковським, обсяги видобутку, розподіл прибутку і навіть технічні аспекти. Все це я змушений був викладати бандитам письмово і докладно.

— Ви зустрічалися після звільнення з Рудьковським і Шуфричем?

— Після звільнення з «полону» я зустрівся з Нестором Шуфричем. Справа в тому, що коли у 2002 р. Шуфрич, Рудьковський і я створювали ПРАТ «Нафтогазвидобування», партнери запропонували мені очолити компанію. Крім Державного економічного інституту їм. Гетьмана (відомого як Нархоз), я закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу, прекрасно розбираюся в геології і видобутку вуглеводнів. Ми домовилися, що мої міноритарні 10% будуть тимчасово входити в 50-процентну частку Рудьковського. Ще 50% належали Шуфричу. Рудьковський обіцяв після становлення компанії оформити мою частина (10%) в «Нафтогазвидобування» належним чином. Але йому було не до цього: то касетний скандал, то Aston Martin за 200 тис. євро, то польоти в статусі міністра за рахунок держави з екс-міс України Олександрою Ніколаєнко. Я тим часом займався становленням і розвитком компанії.

У 2005 р. на Семиренковском родовищі вперше за останні 20 років була пробурена найглибша свердловина — 6280 м. В 2012 р. ми з партнерами вирішили продати компанію інвесторам і готували її до продажу. Але Рудьковський весь час щось темно і постійно сварився з Шуфричем. Потім вже після того, як мене викрали, як мені стало відомо після звільнення, виник дуже потужний конфлікт між Рудьковським і Шуфричем. У мене склалося враження, що Рудьковський хотів викинути з газодобувного бізнесу і Шуфрича. І з таким трудом піднімається, зокрема і моїми зусиллями, компанія «Нафтогазвидобування» практично завалювалася.

— Рудьковському особисто ви пред’явили свої претензії? Адже це серйозна підозра — у викраденні.

— Про свої підозри я розповів старшому слідчому Генеральної прокуратури Дмитру Сусу, який очолив досудове розслідування.

Але ось що примітно. Через два тижні після того, як я вже давав свідчення у Генпрокуратурі, на мій старий номер зателефонував Рудьковський: «Олег, я дуже радий, що ти живий і звільнений. Я не причетний до твого викрадення». Він сказав, що перебуває за кордоном, і запропонував зустрітися особисто і детально про все поговорити, сказав, що зі мною зв’яжеться його брат або близький знайомий. Це було в травні 2015 р.

— Зустріч з Рудьковським відбулася?

— Ні. Більше того, як мені стало відомо пізніше, Рудьковського вже майже два роки немає в країні. Він поїхав після того, як програв вибори в ВР на своєму рідному окрузі в Козелецькому районі Чернігівської області. Зник Рудьковський одночасно з арештом Ериняка («Молдавана») в кінці 2014 р.

— «Молдавана» випустили, і він тут же виїхав за кордон…

— Хіба що на якийсь час. За моєю інформацією, зараз «Молдаван» в Києві. До речі, підконтрольний Рудьковському співучасник мого викрадення С. Деркач встиг зникнути буквально за п’ять хвилин до того, як слідча група Генпрокуратури почала обшуки в передбачуваних місцях перебування викрадачів.

— Ви хочете сказати, що його хтось попередив? Хто це міг бути?

— Швидше за все, попередив людина, яка добре обізнана у справах главку ГПУ. Про свої підозри я розповів слідчому.

У кожного олігарха є свій «Молдаван», або Хто і чому сьогодні володіє «Нефтегаздобычей»

— Через десять днів після вашого звільнення член наглядової ради ПРАТ «Нафтогазвидобування» В’ячеслав Черепаня умовив вас написати заяву про те, що ви не маєте претензій до цього підприємства. До речі, це дозволило розблокувати рахунки компанії, які були арештовані згідно з постановою слідчого Генпрокуратури Дмитра Суса у зв’язку з кримінальною справою за фактом, вибачте, вбивства пана Семінського.

— Так, дійсно, я підписав заяву про те, що не підозрюю ПРАТ «Нафтогазвидобування» у скоєнні злочину проти мене (див. заяву). Виключно турбуючись про долю компанії, в яку я вклав стільки сил і здоров’я.

— Ви справді не маєте претензій до ПРАТ «Нафтогазвидобування»? Або це угода? З ким?

— Безпосередньо до підприємства «Нафтогазвидобування» я претензій не маю. Я за нього переживаю всією душею, це ж моє дітище! Тому в січні 2016 р. я звернувся в Печерський районний суд Києва з вимогою відновити мене на посаді голови правління ЗАТ «Нафтогазвидобування».

— Але рахунки «Нафтогазвидобування» були розблоковані лише в кінці 2015 р. — через дев’ять місяців після вашої заяви. Це може свідчити про те, що ваше викрадення — далеко не єдина причина арешту рахунків вже належить Ахметову «Нафтогазвидобування». У високих колах присвячених не припинилися розмови про те, що Ахметов заплатив Порошенко 150 млн дол. відступних, щоб нинішній президент перестав претендувати на частку в ПРАТ «Нафтогазвидобування». Адже перші ліцензії на Семиренковское родовище отримала фірма Порошенко. Вам відомі деталі?

— Мені про це нічого конкретного невідомо. Я знаю, що Петро Олексійович мав відношення до компанії «Укрнафтагазтехнология», яка мала у своєму розпорядженні ліцензією в тому числі на Семиренковское родовище строком на п’ять років. Але мені не відомі деталі того, чому їм не продовжили строк дії ліцензії.

— А про частку «Молдавана» вже в ахметовської «Нафтогазвидобування» вам відомо?

— Наскільки мені відомо, Рудьковський віддав «Молдавану» від 5 до 10% акцій «Нафтогазвидобування» за те, що той зі мною зробив.

— Тобто фактично Рудьковський розплатився з «Молдованом» вашими ж міноритарним пакетом в 10% «Нафтогазвидобування»?

— Схоже на те.

— В інтерв’ю ZN.UA генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко сказав, що сьогодні Дтек належить 60% ПРАТ «Нафтогазвидобування». Цей енергохолдинг Ахметова купив видобувну компанію в 2013 р. і, на думку Тимченка, навіть переплатив за неї.

— Як же, «переплатив». Рінат Ахметов заплатив, як я дізнався пізніше, близько 180 млн дол. за компанію, яка коштувала мінімум 1,8 млрд дол.

— Кому в такому разі Ахметов заплатив, як ви кажете, 180 млн дол. за покупку 60% «Нафтогазвидобування»? Логічно припустити, що Рудьковський віддав свої 40%, але і Шуфрич «поділився» своїм початковим пакетом 50%.

— Як мені стало відомо після звільнення, Ахметов викупив за 30% акцій у Рудьковського і Шуфрича. Загальна сума угоди за 60% акцій «Нафтогазвидобування» склала близько 180 млн дол.

— ZN.UA відомо, що ви намагалися зустрітися з президентом Петром Порошенком. Навіщо? Вам є що йому запропонувати? Може, ви хотіли розповісти, як Порошенко може повернути газовидобувну компанію?

— Я хотів зустрітися з президентом виключно тому, що слідство по моїй справі загальмувалося. Більше року минуло з початку слідчих дій, але нікому навіть не пред’явлені підозри, хоча спеціальної слідчої групи Генпрокуратури є маса підозрюваних.

— А я вже подумала, що хочете покаятися в чомусь. Наприклад, у тому, що у свій час Порошенко залишився не у справ Семиренківського родовища.

— До цього я не маю відношення. Створене нами у 2002 р. ПРАТ «Нафтогазвидобування» отримало всі необхідні документи (спеціальні дозволи) на експлуатацію цього родовища в 2003 р.

— «Нафтогазвидобування» отримала ліцензії на початку 2004 р. при колишньому голові Держкомітету природних ресурсів Миколу Злочевском. У видобувних компаніях, що пов’язуються з ним, Генпрокуратура вже проводить слідчі дії. Але хіба не вимагав від вас «десятину» і наступний міністр «надр», який перебрався в Ізраїль, Едуард Ставицький?

— Як я дізнався пізніше, Ставицький безпідставно вимагав від засновників компанії 30%. При цьому було анульовано дію ліцензій і практично зупинено видобуток.

— Заплатили? Вашими ж міноритарним пакетом? Схоже, вашою часткою в «Нафтогазвидобування» жонглювали, як хотіли. Хто?

— Микола Рудьковський.

— І ви з цим мирилися? Чому?!

— Поки я працював в компанії (до викрадення), ніхто моєю часткою не жонглював. Я отримував дохід на свою частку акцій. Але що я міг вдіяти протягом часу, коли мене незаконно утримували? Крім того, я вже розповідав, як Рудьковський під усякими приводами уникав переоформлення моїх 10% акцій.

— В кінці 2015 р. рахунку «Нафтогазвидобування» були розблоковані, газ зі сховищ підняли і продали. Ви свою частку отримали?

— На жаль, так і не отримав.

Семиренковская золота жила і життя

— У ДТЕК запевняють, що вони купили компанію «чистої», незважаючи на те, що Генпрокуратурою було розпочато досудове слідство за фактом вашого зникнення. Мовляв, вас викрали до того, як ДТЕК зацікавилася активами «Нафтогазвидобування». Більш того, за словами Тимченка, ДТЕК могла вивести компанію на новий рівень видобутку (понад 2 млрд кубометрів на рік), якщо б рахунку компанії не були майже рік арештовані.

— Ті глибинні свердловини, якими ДТЕК хвалиться як найбільш продуктивними у «Нафтогазвидобування», що належить тепер в основному ДТЕК, компанія проектувала і бурила з 2002 р., в часи, коли її очолював я. Тільки вони зупинилися на свердловині №17 на глибині трохи більше 6 км, а я проектував пробурити її до глибини 8,5 км. Це дійсно була і залишається найглибша і продуктивна свердловина в Україні. Подивіться розрахунки на 31 грудня 2011 р., які в мене збереглися (вони зроблені за місяць до мого викрадення). Цифри чітко говорять про перспективність активів «Нафтогазвидобування» і особливо свердловини № 17 Семиренківського газоконденсатного родовища.

На сьогоднішній день гендиректором ПРАТ «Нафтогазвидобування» є громадянин Росії родом з Сибіру Ігор Щуров. І, наскільки мені відомо, він не перешкоджає варварської експлуатації стратегічного газового родовища. Це прямий шлях до різкого і необоротного зниження видобутку. Мене турбує те, що такого роду нещадна експлуатація призведе до обводнению свердловин і в результаті — до повної їх зупинки. Хоча при нормальній експлуатації видобуток газу і конденсату на Семиренковском родовищі можна вести ще не одне десятиліття. Адже згідно з даними, якими я володію, з часу початку його експлуатації і за останні 15 років середній пластовий тиск впав всього лише на 4-5 атмосфер і стабільно становить 305 атмосфер.

— По інформації ZN.UA два тижні тому ви розмовляли з генеральним прокурором Луценко. Про що?

— У встановленому законом порядку я звернувся в приймальню генпрокурора з проханням про особисту зустріч з Юрієм Луценком як потерпілий у кримінальній справі. При особистій зустрічі я розповів йому про свою турботу: розслідування не просувається, Рудьковський не оголошений в міжнародний розшук, кримінальні авторитети і бандити, причетні до мого незаконного викрадення, на волі, і ніхто не поніс відповідальності за моє викрадення і замах на вбивство.

— У вас складається враження, що ваша справа «зливають»?

— Є така підозра. Ю. Луценко також цікавився деталями мого викрадення і утримання. Я відверто сказав йому, що, незважаючи на те, що йому самому довелося пережити арешт і СІЗО, те, що сталося зі мною, умови, в яких мене утримували (на ланцюзі, в якихось підвальних приміщеннях, в масці), складно описати словами. На мій погляд, і це вже встановлено слідством, це була добре спланована операція з участю 11-12 викрадачів. Замовники, організатори і виконавці вже названі вище. Як з’ясувалося пізніше, мене, перш ніж викрасти, як кажуть, майже півроку добре відпрацьовували. Я до сих під знаходжу GPS-трекери то під подкрылками, то в капоті своїх особистих автомобілів…

— Скільки зараз томів у вашій справі?

— 450 томів. У мене є великі надії на те, що генеральний прокурор не дозволить спустити цю справу на гальмах. Коли Ю. Луценко сказав, що скоро нас чекає ще одне гучне «газову справу», я подумав було, чи не моє?..

— А виявилося, справи Онищенко і Злочевського. До речі, ви знайомі з «газовим» депутатом Онищенко?

— Знайомий давно. І як багато, знаю його, як Кадирова. У свій час він по бартеру постачав газ з Узбекистану.

— У вас як голови «Нафтогазвидобування» були з ним ділові контакти?

— Так, підконтрольні йому компанії купували обсяги природного газу «Нафтогазвидобування».

— На що ви зараз живете, тримайте сім’ю, чим займаєтеся?

— По-перше, «Нафтогазвидобування» виплатила мені належну заробітну плату з дати викрадення (3 лютого 2012 р.) до звільнення в червні 2013 р. Це близько 160 тис. грн. Крім того, у мене з давніх пір був невеликий автомобільний бізнес. Добре розбираюся в машинах, так що точно описав слідчого, на яких автомобілях мене перевозили в різний час незаконного утримання, незважаючи на те, що був закутий в наручники і практично весь час перебував у масці.

— Так чи інакше, сьогодні «Нафтогазвидобуток» контролює ДТЕК Ахметова. Вас викрали в лютому 2012 р., звільнили більше року тому. Чому тільки зараз ви вирішили оприлюднити свої пригоди?

— Близько півтора місяців після звільнення я знаходився в будівлі Головного слідчого управління ГПУ. Потім знадобився час для фізичної реабілітації і відновлення. Потім треба було самому розібратися у всьому, що відбулося. На початку 2016 р., як я вже сказав, мною подано позов про поновлення на колишній посаді в ПРАТ «Нафтогазвидобування». Я віддаю собі звіт в тому, з ким маю справу. Я подав позов фактично проти компанії ДТЕК, максимально збройної адвокатами. Наступне судове засідання за позовом до Печерського районного суду про моє поновлення на посаді суддею Л. Цокол призначено на 19 серпня поточного року.

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ПРАТ «Нафтогазвидобування» — ресурсна база на початок 2012 р.

ПРАТ «Нафтогазвидобування» є спеціалізованою газовидобувною компанією, яка з моменту реєстрації в 2003 р. займається геологічним вивченням родовищ і видобутком вуглеводневої сировини. Компанія отримала спеціальні дозволи (ліцензії) на розробку Семиренківського родовища, розташованого в Дніпровсько-Донецькій западині, де зосереджені основні запаси вуглеводнів України: до 90% природного газу і 70% нафти і газового конденсату, а також Мачухського газового родовища (ліцензія №2490 від 2 липня 2004 р., знаходиться в Полтавському районі Полтавської області, загальна площа — 20,5 кв. км).

Семиренковское родовище, включаючи Олефировский і Романовський блоки (ліцензія № 3333 від 31 березня 2004 р.), знаходиться в Шишацькому районі Полтавської області, загальна площа ліцензійної ділянки — 158,82 кв. км.

Ліцензійна площа була збільшена вдвічі в кінці 2010 р. завдяки приєднанню Олефировского і Романовського блоків.

«Нафтогазвидобування» здійснює дослідно-промислову розробку і геологічне вивчення родовища. Вуглеводневу сировину, що добувається з надр родовища, — це природний вільний газ і газовий конденсат.

Загальні запаси вуглеводнів Семиренківського ГКМ захищені Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України і становлять 24 млрд кубометрів природного газу.

На геологічну інформацію та виготовлення проектів компанія витратила понад 5 млн грн. Розроблена і затверджена на засіданні (протоколом №16 від 20 січня 2005 р.) Центральної комісії з питань розробки нафтових, газових, газоконденсатних родовищ та експлуатації підземних сховищ газу Мінпаливенерго «Технологічна схема розробки Семиренківського газоконденсатного родовища».

Згідно з наказом №167 від 13 квітня 2005 р. Міністерства палива та енергетики України Семиренковское газоконденсатне родовище введено у промислову розробку.

«Нафтогазвидобування» володіє дев’ятьма діючими свердловинами і двома в стадії буріння на Семиренковском родовищі і двома свердловинами, які перебувають на Мачухском газовому родовищі, одна з свердловин також знаходиться в стадії буріння.

У власності ПРАТ «Нафтогазвидобування» знаходяться: розширена і вдосконалена установка комплексної підготовки газу, внутрипромышленные газопроводи (близько 17 км), бурові верстати та бурове обладнання, що дозволяє безперебійно розробляти родовище і переробляти видобуту сировину.

Тільки в 2010 р. компанією було спроектовано, побудовано і відновлено внутрішні газопроводи і технологічні трубопроводи на суму близько 6 млн грн.

Побудована та здана в експлуатацію установка комплексної підготовки газу на Семиренковском ГКМ дозволяє переробляти до 2,5 млн кубометрів природного газу на добу. На ремонт технологічного обладнання, яке за приписами інспектуючих органів знаходилося в аварійно-небезпечному стані, а також на вдосконалення технологічного процесу переробки вуглеводневої сировини компанією було витрачено понад 8,5 млн грн. На промисловому майданчику повністю замінені всі контрольно-вимірювальні прилади, що автоматично регулюють процес переробки, а також закуплено та змонтовано нові лічильні прилади, які дають повну і реальну картину за обсягами видобутого сировини.

ПРАТ «Нафтогазвидобування» також побудувало та ввело в експлуатацію лінію електромереж протяжністю 14 км, що дозволяє здійснювати буріння одночасно на трьох бурових верстатах з електроприводом.

16 грудня 2005 р. товариство успішно завершила буріння свердловини №10 на глибину 6228 метрів. Це є абсолютним рекордом, оскільки за 20 останніх років в Україні на таку глибину ніхто не бурив. Це також є надзвичайно важливим чинником у плані геологічної інформації як для «Нафтогазвидобування», так і для держави в цілому. На кінець 2011 р. середньомісячний обсяг видобутку продукції становив: природного газу — 65 млн кубометрів, газового конденсату — 2,8 тис. т.