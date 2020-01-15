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Робота йде повним ходом: актор-крымнашист Добронравов розповів про долю серіалу «Свати»

15.01.2020

Одіозний російський актор Федір Добронравов, радісно який вітав окупацію українського Криму Росією, висловив припущення про долю багатостраждального серіалу «Свати», зйомки сьомого сезону якого не раз відкладався.

Своїми роздумами Добронравов поділився з виданням teleprogramma.pro.

«Ми повинні були давно зняти цей сезон, тому загадувати тут вже що-то страшно. Якщо бог дасть, і все піде за планом, то у 2021 році він вийде. Ми молимося, щоб так все і було», — сказав він.

За словами актора, серіал зараз активно знімається в Білорусі. Робота йде повним ходом: знімають у центрі Мінська, в селі Дудичи, в гольф-клубі, на БелАЗе, в маєтку Огінського в містечку Залісся, в Логойську.

На цей раз нам покажуть головних героїв в молодості.

Роль молодого Івана Будько зіграє син Федора Добронравова Віктор, а молоду Валюху представить актриса Дарина Рибак.

За словами сина актора, зйомки пройшли добре, режисер задоволений, але відзнятий матеріал актор поки ще не бачив.

«Це ж кіно! Актори можуть зніматися в одному фільмі і ніколи один одного при цьому не побачити. Так часто буває. Тому що у них вийшло — для мене буде таким же сюрпризом, як і для вас», — поділився актор.

Також Добронравов додав, що молоду Валентину представить актриса Дарина Рибак.

Крім того, у новому сезоні «Сватів» з’явиться директор сільського клубу Палич — під його «чуйним керівництвом» буде проходити весілля Жені та її іноземного жениха Джека.

Нещодавно в інтернеті обговорювали, що серіал «Свати» збираються перейменувати і зробити з нього новий проект. За словами Добронравова, це не так: сьомий сезон вийде під рідним назвою, а далі буде видно.

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