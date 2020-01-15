Підпалив одне: з’ясувалися жахливі подробиці смерті чоловіка у центрі Дніпра

У Дніпрі встановили підозрюваного у резонансному підпалі безхатченка, який стався в понеділок, 13 січня, в самому центрі Дніпра. В ході розслідування поліція з’ясувала, що чоловік постраждав від рук власного друга, з яким і сидів на лавочці.

Він облив свого товариша настоянкою глоду, яку обидва пили в той момент. Чому підпалив одного, він не пояснює, посилаючись на сильне алкогольне сп’яніння.

У зв’язку з новими обставинами кримінальне провадження перекваліфікована з «нещасного випадку» на «умисне вбивство». Підозрюваний перебуває під вартою.

Зазначимо, що камери зовнішнього відеоспостереження, які зафіксували факт підпалу, показали і байдуже ставлення перехожих до подій. Тепер цих людей також можуть притягнути до відповідальності за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (частина 3 статті 136 Кримінального кодексу України).