Поліцейський був п’яний: відкрилися несподівані обставини ДТП за участю патрульних під Херсоном

Причиною жорсткого ДТП у Генічеському районі під Херсоном, в яке потрапив автомобіль поліції, був не сильний туман, як передбачалося раніше, а, ймовірно, стан одного з правоохоронців.

Про це йдеться в пості на Facebook-сторінці PoliceContro lUkraine.

Інформаційний ресурс нагадує, що близько 9:20 у вівторок, 14 січня, на ділянці траси між Генічеському та Новоолексіївка автомобіль «MITSUBISHI Lancer» в умовах недостатньої видимості через сильний туман виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з патрульним автомобілем «SKODA Rapid» Кримської поліції. В результаті лобового зіткнення обидва автомобілі отримали значні пошкодження.

Як виявилося, за кермом Mitsubishi Lancer був співробітник поліцейський групи реагування патрульної поліції; він перебував у стані сп’яніння і при проходженні огляду в лікарні, у нього було 1,8 проміле алкоголю.

Другим які брали участь в зіткненні автомобілем Skoda Rapid — керував патрульний поліцейський, відряджений з Харкова. В результаті ДТП констатували у нього тріщину хребця і перелом ребер. Також постраждали інші патрульні АР Крим.

Як стало відомо Police Control Ukraine, ймовірно п’яний поліцейський — це інспектор сектору реагування патрульної поліції Хозинський Володимир Олексійович, в його декларації зазначено саме це авто.

Прес-служба Нацполиции Херсонської області уточнили, що чинний працівник Генічеського відділу поліції, який зараз перебуває у відпустці, на власному автомобілі «MITSUBISHI» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення зі службовим автомобілем «SKODA RAPID», в якому знаходилися троє співробітників патрульної поліції АР Крим. В результаті ДТП водій «MITSUBISHI» і троє патрульних поліцейських з автомобіля «SKODA RAPID» отримали тілесні ушкодження і зараз перебувають у лікарні.

Всі обставини ДТП встановлювати Державне бюро розслідувань, якому передані матеріали справи.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Призначено проведення низки експертиз.