Радник прем’єра Голик: Якщо не боротися з причинами, інцидент з проривом труб обов’язково повториться

Аварія, що сталася в понеділок у Києві, є наслідком небажання міської влади вирішувати системні проблеми і працювати над фундаментальними речами.

Про це написав у Facebook радник прем’єр-міністра Юрій Голік, коментуючи прорив труб на Либідській площі.

«Вчорашній інцидент біля Ocean Plaza — це не випадковість, це очікувана закономірність. Як і реакція комунальних служб на нього в стилі «КП таке-то і таке-то вже працюють над усуненням наслідків». Це фраза і є відображенням того мороку, що стався вчора, і обов’язково станеться», — зазначив Голик.

Радник глави уряду уточнив, що усувати треба не наслідки, а причину подібних аварій. Однак, як правило, міська влада не люблять працювати над фундаментальними речами. Зарытие в землю труб в епоху популізму та картинок «медійно-не продаси».

«Тому будуються парки, асфальтируются дороги, а комунікації змінюються за залишковим принципом. А ще будуються нові будинки, офісні та торгові центри, збільшується навантаження на мережі, підключення до яких стягується плата, і всі в повній впевненості, що ємність і життєвий термін мереж нескінченні», — констатував Голик.

«І цей список можна продовжити. До енергоефективності ми теж не звикли. Тому, найчастіше гріємо повітря. А потім знову боремося з наслідками. Але не причинами. Біг по колу», — підсумував він.

Раніше радник прем’єр-міністра Юрій Голік представив практичну інструкцію для перевірки роботи підрядних організацій, що будують садки, школи, лікарні і дороги за бюджетні кошти. Інструкція написана на основі досвіду роботи команди Дніпропетровської обласної адміністрації 2015-2019 років, де Голик обіймав посаду радника голови ОДА.