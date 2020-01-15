Четверта європейська країна повідомила про пташиний грип

Румунія стала четвертою країною в Південно-Східній Європі, яка повідомила про спалах пташиного грипу, повідомляє Euromeat.

Румунська влада на птахофабриці в графстві Марамуреш підтвердила спалах пташиного грипу (штам вірусу H5N8). За словами Роберта Чьовеану, керівника румунської ветеринарної собаки ANSVSA, власник ферми повідомив місцеву владу, що частина її птахів загинула з 06 січня. Популяція птахів у господарстві становила 18000 голів.

14 січня вірус було підтверджено, а всіх птахів, що залишилися, потрібно спалити для запобігання поширення вірусу. Було вжито ряд інших заходів для підвищення біобезпеки в господарствах прилеглих та сусідніх повітів. На території ферми було встановлено карантин, і всю живність, та інші матеріали, які можуть переносити вірус, було знищено. Перевезення птахів у цьому районі також обмежено.

Румунія стала четвертою країною в Південно-Східній Європі, яка повідомила про спалах пташиного грипу після виявлення вірусу H5N8 на фермах по всій Польщі та Угорщині та на задньому дворі домашньої птиці у Словаччині.