Кравцов тягне з відставкою з-за зарплати в більш ніж півмільйона гривень

У ЗМІ неодноразово обговорювалася зарплата керівника “Укрзалізниці” Євгена Кравцова. Сам Кравцов в інтерв’ю УНІАН повідомив, що його зарплата становить 570 тисяч грн. щомісяця.

Але, за інформацією від джерел в самій УЗ, щомісячне платню Кравцова з преміями і виплатами — від 700 тисяч до 1,2 мільйона гривень.

За що керівник УЗ Кравцов отримує таку зарплату — зрозуміти складно. Адже реальні показники ефективності його як управлінця — відсутні.

За красивими цифрами, намальованими в звітах Кравцова, приховані повністю зношений рухомий склад залізниці, відсутність запчастин, палива. Заміна вагонів, які експлуатуються мінімум 30 років, не проводиться.

Ще один яскравий показник — постійні масові страйки працівників підприємства з вимогами зняти Євгена Кравцова з займаної посади. Нагадаємо, в середині жовтня залізничники провели масштабну акцію протесту під стінами Офісу Президента. Крім відставки Кравцова, вони вимагали зупинити масове скорочення працівників на підприємстві та підвищити зарплату. Для порівняння, зараз платню рядових співробітників УЗ коливається в діапазоні від 3 до максимум 8 тисяч гривень на місяць.

Страйк профспілок перед офісом президента на якій вимагали звільнення Кравцова закінчилася инчем. Кравцов на посади, скорочення йде, зарплату не підвищили. Керівництво профспілок в особі Бубняка зайняв сторону Кравцова і підписало безглуздий меморандум. У колективах назріває обурення. Наглядова рада “Укрзалізниці” не поспішає приймати звільнення Кравцова ,про яке він заявив в кінці року. Адже після зміни керівника за правилами проводиться комплексний аудит діяльності, і невідомо, які висновки будуть зроблені, адже корпоративні банківські картки керівництва Укрзалізниці знищити не вдасться…

ОРД