«Повинні віддати $75 млн?» Коболєва і Вітренко потроллілі за борг «Газпрому»

В Україні, обговорюючи величезні премії, які отримають топ-менеджери «Нафтогазу» за перемогу над «Газпромом», задалися питанням – чи потрібно їх штрафувати за борг у $7,5 млрд, який пробачили Росії?

Так в Telegram-каналі «Темний лицар» потроллілі керівництво НАК, яким повинні заплатити близько $29 млн (це 1% від $ 3 млрд боргу, які Україна отримала за рішенням Стокгольмського арбітражу).

«За оплату «Газпромом» $2,9 млрд Андрій Коболєв і Юрій Вітренко отримають 1% премії – $29 млн. А за списані «Газпрому» за цією ж угодою $7,5 млрд вони сплатять до бюджету 1% – $75 млн?», – написали у Telegram-каналі.