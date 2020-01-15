В Одесі обласного прокурора підозрюють у зв’язках з криміналітетом

Більше двох років жителі смт Великодолинське намагаються припинити незаконну і екологічно небезпечну діяльність ТОВ «Агро-Долина».

Слід зазначити, що загрожує здоров’ю і нормальному проживанню мешканців селища елеватор під видом складських приміщень з’явився близько 5 років тому. Виробнича пил покривала будинку, осідала на легких, проникала в оселі, шум елеваторів не припинявся ні вдень, ні вночі, підприємство розросталося, набувало новий «дах», і з посиленою міццю і безкарністю травило місцеве населення.

Жителі почали писати скарги у всі інстанції. Але на їх скарги, як поліцейське, так і місцеве керівництво не звертало жодної уваги. Тоді жителі селища звернулися за допомогою в громадську організацію «Рада громадської безпеки» (РДБ).

Ще в 2018 році було офіційно встановлено, що ТОВ «Агро-Долина» не має дозвільних документів в сфері екології та природокористування, видачу яких здійснює обласний Департамент екології та природних ресурсів: дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, висновок державної екологічної експертизи, висновок з оцінки впливу на навколишнє середовище, дозвіл на спецводокористування).

За цей час за ініціативою громадян та за підтримки активістів, в судах виграно 2 справи за позовами, пред’явленими Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області, а також 2 апеляції.

Здавалося б, жителі селища могли б зітхнути спокійно. Але! виявилося, що при наявності 4-х судових рішень, підприємство з визнаними судом порушеннями законної господарської і фінансової діяльності продовжує проводити агрогеноцид, і все завдяки кришування якогось «бізнесмена» Халіда Мусаєва, пов’язаного з низкою корупціонерів у погонах. Протягом 2019 року державні перевіряючі жодного разу не були допущені на територію підприємства для проведення перевірки. Навіть за підтримки активістів РДБ, не вдалося переконати керівництво допустити перевіряючих безпосередньо на завод. Поліція кожен раз воліла просто спостерігати за процесом. Не звернули увагу правоохоронці і на збройний напад після однієї з акцій протесту на лідера РДБ Марка Гордієнко. Заява, свідоцтва докази того присутні удосталь. Активісти громадської організації, жителі селища стали писати скарги вже новому поліцейському і прокурорського начальства. Але, за дивним збігом обставин, замість відкриття кримінальної справи, тепер уже новий прокурор області Максим Вихор відкриває кримінальну справу проти Марка Гордієнко. Причому справа, яка за недоведеністю фактів було закрито ще два роки тому. У той же час ТОВ «Агро-Долина» спокійно продовжує свою злочинну діяльність, а жителі селища продовжують страждати від роботи елеваторів. Коли припиниться цей бєспрєдєл, незрозуміло. Можливо вся справа ж втрутиться генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, на ім’я якого знедолені жителі Великодолинского написали чергове звернення.

Руслан Якушев