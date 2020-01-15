Помічники нардепів отримали величезні зарплати за грудень

Зарплати помічників народних депутатів Верховної Ради IX скликання становлять десятки тисяч гривень, а деякі отримують і більше 100 тисяч. Про це повідомило видання «Країна», яке оприлюднило одну з сторінок грудневої зарплатної відомості помічників нардепів.

«Ольга Жерегина, оформлена помічницею відразу у двох

нардепів (Анастасії Красносільської з «Слуги народу» і Ольги Стефанишиної з

«Голоси»), отримала 117 815 грн. Жерегина раніше працювала в грантової

організації «Пацієнти України», керівником якої була в свій час

Стефанишина», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що і Красносільська також виходець з грантової

структури – Центру протидії корупції Шабуніна.

Також повідомляється, що майже 110 тисяч гривень отримала

Євгенія Дзекунова – помічниця депутата Олександр Матусевича (округ № 86,

Івано-Франківськ, «Слуга народу»).

Понад 57 тисяч гривень отримала Марта Войцехівська, помічниця

Пивоварова євгенія (округ № 175, Харків, «Слуга народу»). А Горбенко Вікторія

– помічниця Сергія Власенка з «Батьківщини» – заробила 37 436 гривень.

У свою чергу Микола Волкивский, який є

помічником Сергія Кузьміних, мажоритарника з 67-го округу в Житомирі від «Слуги

народу», заробив 30 705 гривень.

Варто скасувати, що найнижчою зарплатою стали 3 тис. грн,

а виплати деяких за грудень не дотягнули і до 10 тис. грн.

Раніше SKELET-info повідомляв, що компенсацію за оренду житла або винайму готельного номера з державного бюджету в четвертому кварталі 2019 року отримали 163 народних депутата.

Всього в грудні 51 депутат взяв участь лише в половині

голосувань Верховної Ради, при цьому 8 парламентаріїв пропустили більше 90%

голосувань.

Також стало відомо, як витрачаються бюджетні гроші в лікарні «Феофанія», де можуть безкоштовно

лікуватися народні депутати та члени їх сімей. Також нові депутати будуть отримувати підвищені зарплати.