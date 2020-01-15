Помічники нардепів отримали величезні зарплати за грудень

Зарплати помічників народних депутатів Верховної Ради IX скликання становлять десятки тисяч гривень, а деякі отримують і більше 100 тисяч. Про це повідомило видання «Країна», яке оприлюднило одну з сторінок грудневої зарплатної відомості помічників нардепів.
«Ольга Жерегина, оформлена помічницею відразу у двох
нардепів (Анастасії Красносільської з «Слуги народу» і Ольги Стефанишиної з
«Голоси»), отримала 117 815 грн. Жерегина раніше працювала в грантової
організації «Пацієнти України», керівником якої була в свій час
Стефанишина», – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що і Красносільська також виходець з грантової
структури – Центру протидії корупції Шабуніна.
Також повідомляється, що майже 110 тисяч гривень отримала
Євгенія Дзекунова – помічниця депутата Олександр Матусевича (округ № 86,
Івано-Франківськ, «Слуга народу»).
Понад 57 тисяч гривень отримала Марта Войцехівська, помічниця
Пивоварова євгенія (округ № 175, Харків, «Слуга народу»). А Горбенко Вікторія
– помічниця Сергія Власенка з «Батьківщини» – заробила 37 436 гривень.
У свою чергу Микола Волкивский, який є
помічником Сергія Кузьміних, мажоритарника з 67-го округу в Житомирі від «Слуги
народу», заробив 30 705 гривень.
Варто скасувати, що найнижчою зарплатою стали 3 тис. грн,
а виплати деяких за грудень не дотягнули і до 10 тис. грн.
Раніше SKELET-info повідомляв, що компенсацію за оренду житла або винайму готельного номера з державного бюджету в четвертому кварталі 2019 року отримали 163 народних депутата.
Всього в грудні 51 депутат взяв участь лише в половині
голосувань Верховної Ради, при цьому 8 парламентаріїв пропустили більше 90%
голосувань.
Також стало відомо, як витрачаються бюджетні гроші в лікарні «Феофанія», де можуть безкоштовно
лікуватися народні депутати та члени їх сімей. Також нові депутати будуть отримувати підвищені зарплати.