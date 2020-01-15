Киеву угрожают коммунальные аварии

​Практически все тепловые сети выработали срок эксплуатации. Об этом на брифинге 14 января сообщил глава отдела по эксплуатации тепловых сетей КП “Киевтеплоэнерго” Александр Пелипишин.

По данным специалиста у 80% сетей изношены. Для замены необходимо несклько десятилетий. Коммунальщики работают над поиском наиболее слабых мест и проведением точечных ремонтов.

Брифинг был посвящен последствиям аварии в торговом центре на улице Антоновича, из-за которой 7 человек оказались на больничных койках с ожогами.

Ттрубы были проложены в 1987 году. Коммунальщики приняли решение заменить весь участок, а не только поврежденную часть.

Также, по версии Пелипишина, торгово-развлекательный центр “Ocean Plaza” был построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей. Специальная комиссия будет проводить расследование по данному вопросу.

Напомним, 13 января произошел порыв теплосетей. “Ocean Plaza” оказался затопленным.