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Киеву угрожают коммунальные аварии

15.01.2020

Практически все тепловые сети выработали срок эксплуатации. Об этом на брифинге 14 января сообщил глава отдела по эксплуатации тепловых сетей КП “Киевтеплоэнерго” Александр Пелипишин.

По данным специалиста у 80% сетей изношены. Для замены необходимо несклько десятилетий. Коммунальщики работают над поиском наиболее слабых мест и проведением точечных ремонтов.

Брифинг был посвящен последствиям аварии в торговом центре на улице Антоновича, из-за которой 7 человек оказались на больничных койках с ожогами.

Ттрубы были проложены в 1987 году. Коммунальщики приняли решение заменить весь участок, а не только поврежденную часть.

Также, по версии Пелипишина, торгово-развлекательный центр “Ocean Plaza” был построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей. Специальная комиссия будет проводить расследование по данному вопросу.

Напомним, 13 января произошел порыв теплосетей. “Ocean Plaza” оказался затопленным.

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