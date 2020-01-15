На Луганщині мітингували профспілки: перекрили дороги, протестуючи проти закону «Про працю»

У Лисичанську, Кремінної та Сватове Луганської області Федерація профспілок Луганської області розпочала акцію протесту, частково перекривши рух транспорту на трьох дорогах.

Про це пише «Перша смуга».

Акція протесту спрямована проти прийняття Закону «Про працю».

Представники профспілок почали одночасні мітинги в трьох точках Луганській області — в Лисичанську (на перехресті вулиць Генерала Потапенка та Першотравневої), в Кремінній (селище Стара Краснянка, біля АЗС) і в Сватове (вулиця Сосюри).

У Федерації профспілок відзначають, що акції протесту проводяться у відповідності з законодавством і органи влади були поінформовані про них заздалегідь.

За попередньою інформацією, у мітингах профспілок брали участь 300 осіб.