Вбивство річки Коломак: кого на Полтавщині втопити мало

“Розчистка річок”, схоже, стала кримінальної “фішкою” Полтавської області. Саме на “розчищення” річок і нелегального видобутку піску в регіоні “отмыватся” колосальні гроші.

Причому сама “розчищення” здійснюється за кошти місцевих та обласного бюджету, а видобутий варварським способом пісок реалізується за готівку. Кримінальна схема, налагоджена ще при голові Полтавської ОДА Валерія Головка (ставленик “Народного фронту” за квотою А. Яценюка, звинувачений НАБУ в корупції і знятий з посади П. Порошенко), процвітала в регіоні кілька останніх років. І була “годівницею” самого Ст. Головко та наближених до нього голів РДА. А крихти падали в кишені керівництва департаменту екології та природних ресурсів ОДА, регіонального офісу водного господарства Укрводхоза, пари проектних організацій, “обнаучивающих” це кримінал, і ряду підрядних організацій.

Бюджетні гроші, “розписані” на “відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річки” (гарно придумали, так?) малоосвіченими і “кишеньковими” депутатами районних і обласної ради, більшою частиною розкрадалися. А видобутий з русел малих і середніх річок річковий пісок — вищої якості! — реалізовувався приватному бізнесу.

Тобто, “розчищення русел” на Полтавщині — це такий величезний корупційний спрут, який був би неможливий без злочинної змови цілого ряду чиновників обласного рівня різних відомств.

Але біда навіть не в цьому. А в тому, що “розчищення річок” — це знищення природного, природного їх русла. А значить — всього біоценозу, пов’язаного з річкою. Щоб докопатися до піску, потрібно “зірвати” донні шари ґрунту — ту саму “підкладку”, яка створювалася природою століттями, і без якої ріка — як розкрита відень. Порушення природного русла річки — це її швидке обміління, эррозия берегів, змив родючих ґрунтів в русло, забруднення води і як наслідок — її “цвітіння”, і загибель фауни і флори. Це — вбивство річки.

ДОВІДКА

Коломак відноситься до категорії малих, має протяжність 102 кілометра і площа водозбора всього 1650 кв км. Ширина заболоченого русла — від 2-х до 25-50-100 метрів в окремих місцях.

Новий голова Полтавської ОДА Олег Синегубов не закрив очі на злочинну схему. Аудит діяльності структурних підрозділів ОДА, ініційований ним, виявив величезний нелегальний піщаний кар’єр на території Полтавського району. Нелегальний видобуток піску здійснювалася під прикриттям, звичайно ж, реалізації проекту “Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак”. Місце злочину — на ділянці за межами сіл Затурино, Андрушки і Макухивка — на землях Коваливского сільської ради Полтавського району.

Тут за неповні два роки було незаконно видобуто більш ніж мільйона тонн піску! Чим, за найскромнішими розрахунками, завдано збитків державі у розмірі понад 100 млн гривень. А збитки, завдані навколишньому середовищу, ще тільки належить обрахувати в рамках кримінальної справи. На місці нелегального видобутку утворився піщаний «терикон» довжиною близько 1 км, завширшки — близько 100 м і висотою до 10 м

Звернення щодо перевірки зазначених фактів було направлено головою Полтавської ОДА О. Синегубовым в Управління СБУ в Полтавській області.

Те, чо не може собі дозволити публічно сказати голова ОДА, ми дозволимо собі: нелегальний видобуток піску під виглядом “розчищення річки Коломак — це особистий бізнес двох Бубликів.

Олександр Бублик (на фото зліва) — голова Коваливского сільради, на чиїй території “миють” пісок за гроші обласного бюджету.

Юрій Бублик (на фото праворуч) — екс-народний депутат 8-го скликання, брат, товариш і “дах” А. Бублика. Важлива деталь: Ю. Бублик — депутат від ВО “Свобода”, з якої перекинувся в БПП, звідки теж “згвинтив” во “позафракційні”. При чому тут “Сводоба” — пояснимо нижче.

Мільйон тонн чистого річкового піску — це мінімум 100 мільйонів гривень, якщо пісок відпускати прямо на місці і за ціною “щоб з руками відірвали”.

Брати Бублики — безраздельние господарі, вірніше — “дерибанщики” активів Коваливского сільради. А земля і надра — їх головний актив.

Але беззаконня братів був би неможливий, якби не сприяння злочинного задуму та співучасть в його реалізації з боку чиновників обласного рівня.

Так, своє “добро” на “розчищення” дав департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОДА. Директор якого Максим Брыкульский розписав на цю саму “розчищення” 575 тис грн субвенції Полтавському районному бюджету з обласного бюджету. Хоча не міг не розуміти, для чого ця субвенція насправді призначена і що насправді стоїть за “розчищенням”. Більше того: повноваження М. Брыкульского дозволяли йому в принципі заблокувати варварську “розчищення” Коломака, але він цього не зробив.

А керівництво Полтавської обласної ради в особі голови Олександра Біленького виніс це питання на сесію в обхід вивчення бюджетною комісією облради. І 3 березня 2019 року депутати дружно проголосували “за” виділення чергового траншу на … видобуток піску в інтересах приватних осіб. Із знищенням русла річки як побічним ефектом.

І тут буде не зайвим підкреслити той факт, що Максим Брыкульский — приятель і ставленик Олександра Біленького. Це той самий кадр, про який ми вже писали: Вышиванка для прикриття. Як Полтавщина стала годівницею для “донецьких”. І доповнювали вже написане: Злодійство в прямому ефірі. Як активи Полтавщини ділили ті, хто повинен сидіти у в’язниці.

Коли ж голова ОДА О. Синегубов 13 січня несподівано зібрав нараду, на якій хотів заслухати звіт М. Брыкульского, той раптом позначився хворим і прислав замість себе заступника Олександра Ткаченка. Який ніс октровенную нісенітниця, немов знущаючись над новим керівництвом області: «… Я згадав 2018 рік, чесно кажучи, не пам пам’ятаю що робилося у 2019. Ми робили проміри річок, гідровідвали, з’єднання ясовували об’єднання об’єми, що вказані в документах”.

А в цей самий час приятель і старший партнер Брыкульского А. Біленький, під головуванням якого Полтавська облрада і почав активно “сприяти” “розчищення” річок, сидів поруч з головою ОДА з відчуженим виглядом: мовляв, не мої проблеми:

Хто “обнаучил” вбивство річки?

І тут знайомі персони!

За замовленням Коваливского сільради в 2015 році ТОВ “Фірма НАДАН” (директор і співвласник — Закладний Анатолій Михайлович) виготовила робочий проект “впорядкування” р. Коломак на ділянках за межами сіл Затурино, Андрушки і Макухивка. Проект “обнаучил” втручання в природне русло річки на протязі 4,4 км

Необхідність цих робіт була обґрунтована “передпроектними матеріалами” Державного проектного інституту “Дніпродіпроводгосп” “на впорядкування всієї р. Коломак” в межах Полтавської області.

Це те саме ДП “Дніпродіпроводгосп”, яка штампує фіктивні і псевдонаукові проекти з “розчищення” річок на Полтавщині — по суті, торгує бланком і печаткою організації (подробиці — в публікації “водогосподарники” вбивають річку Сула). Що вже було виявлено на прикладі тієї ж Сули керівництвом Державного агентства водних ресурсів України. Чиїм структурним підрозділом ця “шарашкіна контора” і є.

Це той самий Полтавський регіональний офіс водних ресурсів (РОВР), який вже “погорів” на злочинній бездіяльності і фактичне покриванні скандальної “розчищення” річки Сула в Лохвицькому районі. Що стало предметом реагування Офісу Президента, Міністерства енергетики і екології, Державного агентства водних ресурсів (подробиці в публікації Держава захистила Сулу … від держави). А ще — слідчого управління Нацполиции ГУ НП в Полтавській області. І дуже млявого — з боку прокуратури. У випадку з р. Коломак цей самий регіональний офіс відверто валяє дурня: коли скандал з незаконним видобутком піску загримів на всю область, керівництво офісу пару раз відвідало місце робіт і рулеткою обмерило під фотокамери русло: “При проектній ширині русла 90-100 м, фактична ширина становить 45-50 м. Глибина в межах допустимих норм 3-4 м. Уточнена виконавча документація буде надана … після детальних підрахунків”:

Співробітники РОВР замість того, щоб припинити варварську “розчищення” річки, демонструють, яку частину берега можна ще вирубати, щоб “розчищене” русло річки досягло “проектної” (!) ширина 100 метрів. У той час як природне русло річки — в два рази вже!

На цій фотографії видно, як земснаряд зрізає природний берег річки Коломак, штучно збільшуючи її “русло” вдвічі

По суті, з болотистій по природі своєї річки з повільною течією, з перекатами і вирами глибиною до 6 метрів роблять штучне водосховище шириною до 100 метрів і глибиною до 4 метрів — і так протягом більше 4-х кілометрів!

Яким буде гідрологічний режим Коломака і її приток після цього? Що взагалі стане з річкою?!

Та кого хвилює річка, адже головне — пісок! Для кого-то — поки ще золотий:

Терикони намитого піску, вид зверху. Для контрасту — у правому нижньому кутку фотознімку видно дах вагончики для робітників

Земснаряд миє пісок. Праворуч видно зрізаний берег: вандали “розширюють русло”

Але вбивство річки Коломак — лише частина рукотворної, техногенної екологічної катастрофи в Коваливке та навколишніх селах.

Сьогодні прямо в центрі Коваливки знищується приплив Коломака і природне заболочене озеро, що є приймачем природного водостоку з навколишніх пагорбів. Тому що у “болота” площею 14 га раптом з’явився приватний власник, який решид=л “болото” осушити, в його центрі викопати ставок на 2 гектари глибиною у 4 метри, а рукотворний ставши з’єднати з Коломаком каналом. При цьому вийнятий грунт, глину і пісок розрівняти, по решті ділянки, штучно його піднявши. Очевидно, для будівництва.

На карті червоним обведено ділянку в центрі Коваливки, в центрі якого сьогодні вже викопаний ставок. Ця “меліорація” одразу спричинила падіння рівня води в колодязях місцевих жителів

Як можна було передавати у приватну власність джерело — притока річки Коломак, та ще й разом з особливо цінними для рекреації болотними землями? Та ще й позбавивши доступу до лугу, лугового озерця жителів усієї Коваливки?

Ось тут ми і згадаємо партію “Свобода”, адептом якої довгий час — поки було вигідно особисто йому! — Юрій Бублик і був. Більшість депутатського корпусу Ковалики після Революції гідності також були членами ВО “Свобода”. Це не завадило “патріотам” як мінімум мовчанням сприяти аферу, в якій було задіяно все керівництво області і навіть чиновники з міністерств.

“Болотце” з лугом у центрі Коваливки “розпаювали” по 2 га для воїнів АТО (процесом на Полтавщині ревно опікувався ще один штатний патріот — заступник голови Полтавської облради Анатолій Ханко, лідер обласного ВО “Свобода”, земляк і товариш голови полтавської облради А. Біленького). Земля героїв — свята справа! Виявилося, що ні: звичайна афера.

“АТОвцы” свої наділи, тут же “добровільно” (так у всіх документах) продали одній особі. Ним виявилася Гладка Вікторія Вікторівна (Гладка Вікторія Вікторівна), великий чиновник — старший державний фінансовий інспектор Державної фінансової інспекції в Полтавській області (звільнилася навесні 2017 року).

Чиновник настільки впливовий, що їй не склало труднощів отримати всі дозвільні документи на … вчинення злочину — знищення притоки річки Коломак, осушення болота і облаштування величезного ставу. Причому дозвіл на останнє їй дали (вірніше — продали, тому що безкоштовно на злочин чиновник не піде) у Державному агентстві водних ресурсів Міністерства енергетики і екології в 2018 році, “у часи Порошенко”.

Сторінка на Фейсбук “Ковалівка в облозі” — це страшна літопис екоциду, влаштованого своїм землякам маглограмотными, але патологічно жадібними братами Бубликами. А тут можна побачити, як зараз, у цю хвилину знищується унікальний природний об’єкт.

Зверніть увагу: роя ставок, ківш екскаватора зриває не тільки луговий чорнозем, але і двометровий шар синьої глини, щоб докопатися до піску. Таким чином знищується унікальна “основа”, що утримує водоносний горизонт. Результат вже є — у навколишніх будинках різко впав рівень води у криницях. І це тільки початок кататсрофи…

У документі, опублікованому нижче вказані всі етапи планування екоциду в Коваливке і названі всі причетні до цього злочину. Але прокуратура і поліція роками “не помічали” беззаконня. Тому що, ймовірно, теж були у земельних схемах” і “в долі”.

(Джерело)

Чи Могла ця афера здійснитися в самому центрі Коваливки, та ще й з участю “АТОвцев” та керівництва області без відома братів Бубликів — народного депутата і голови Коваливского сільради відповідно? Звичайно, ні!

Але, очевидно, передача цінних земель водоохоронної зони впливовою чиновниці стало “оберегом” для злочинних діянь самих братів Бубликів. Які, підлестившись керівництво Полтавської області, приступило до “розчищення” Коломака, тобто видобутку піску з нього. Знаючи точно, що ніхто їх не чіпатиме — все ж зав’язані …

Ось як виглядає “земля для АТОвцев”, а насправді — знищені лучні озерця і сіножаті:

А ось так виглядає маєток братів Бублик — Юрія і Олександра. Офіційних доходів яких не вистачить і на десяту частину всього цього добра:

Назвемо речі своїми іменами: брати Бублики обікрали і продали земляків. Обмінявши їх довіру на грошові знаки.

Юрій (ліворуч) і Олександр (праворуч) Бублики

Сподіваємося, що у нового керівництва Полтавської області та прокуратури вистачить волі відновити законність у с. Ковалівка. Покласти край знищенню річки Коломак та її притоки в центрі села. Притягнути винних до кримінальної відповідальності. Стягнути в дохід держави збиток, нанесений природі. Зробити цей процес відкритим.

Тому що “розчищення” річок в її нинішньому вигляді потрібно покласти край.

(Продовження слідує. У наступній публікації будуть поіменно названі винні у злочинній “розчищення” річок в Полтавській області).

Костянтин Іванченко, Аргумент