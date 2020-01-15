Рада направила 2 млрд у Фонд розвитку підприємництва

Верховна Рада на засіданні 14 січня у другому читанні прийняла законопроект про внесення змін до держбюджету на 2020 рік про виділення 2 млрд грн на створення Фонду розвитку підприємництва.

За ухвалення законопроекту №2589 проголосував 261 депутат.

Так, з держбюджету буде виділено 2 млрд грн на програму «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» на впровадження програми доступного кредитування в Україні.

Фінансування бюджетної програми в держбюджеті-2020 буде здійснюватися за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в сумі 2 млрд грн, які будуть направлені в Спеціальний фонд держбюджету.Фонд розвитку підприємництва покликаний сприяти розвитку суб’єктів мікро-та малого підприємництва. Розширення і спрощення доступу ММП до інвестиційного кредитування дозволить їм створити робочі місця, збільшити обсяги виробництва та експорту, розвивати високотехнологічне виробництво та впроваджувати інновації, підвищувати енергоефективність. Така програма також спонукати до повернення трудових мігрантів, оскільки збільшить доступність дешевого кредитування.

Кошти за цією програмою будуть спрямовані на здешевлення кредитів шляхом часткової компенсації відсоткової ставки (1,5 млрд грн), а також на надання часткових гарантій кінцевим позичальникам (0,5 млрд грн), якщо у них не вистачає застави.

Законопроект є однією із складових реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського – програми «5-7-9» з підтримки малого і середнього підприємництва, яка має запрацювати з 1 лютого 2020 року.

Розмір кредитів за цією програмою буде досягати 1,5 млрд грн на 5 років, а процентна ставка буде залежати від виручки і створених робочих місць:

5% річних – якщо виручка в 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;

7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%;

9% річних – для бізнесу з виручкою від 25 до 50 млн грн.

Порядок надання підтримки буде визначений найближчим часом відповідним рішенням Кабінету міністрів.

Фонд розвитку підприємництва виступає правонаступником Німецько-Українського фонду, управління яким здійснює Мінфін.Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді внести зміни до держбюджету-2020 та створити Фонд розвитку підприємництва на 2 млрд грн за рахунок коштів ФГВФО.