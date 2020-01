Депутат Одеської обласної ради одіозний Віктор Баранський завдав мільйонних збитків судновласникам по всьому світу

Депутат Одеської обласної ради Віктор Баранський був причетний до шахрайської схеми виведення коштів іноземних замовників з судноплавної компанії свого батька.

Про це редакція 368.media з’ясувала у результаті спільного розслідування з мережею Bellingcat і редактором порталу Tradewinds Еріком Мартіном.

Мова йде про судноплавної компанії Industrial Carriers Inc. (ICI), яку батько Баранського Сергій заснував в 1999 році в Афінах. Компанія займалася перевезенням вугілля, руди, сталі та іншої металопродукції, а також зерна. Основна діяльність компанії була зосереджена в Одесі. ICI мала представництва в Москві, Шанхаї і Ріо-де-Жанейро. Виручка в 2007 році склала мільярд доларів! Сам Віктор Баранський працював там керівником одного з підрозділів.

Проте вже в жовтні фірма раптово оголосила себе банкрутом і без будь-яких публічних пояснень припинила існування. Тоді ЗМІ писали, що це пов’язано з кризою в металургійній галузі (основним постачальником сировини була компанія «Метінвест»). Борги фірми на той момент становили всього 33 млн доларів, але згодом виросли в десятки разів.

Кредитори подали низку позовів, але грецькі суди затягували справи, навіть не призначивши керуючого для збанкрутілої компанії. Тільки в нью-йоркських і лондонських судах щодо ICI початок розглядатися 13 справ. Позови подали компанії Rizzo-Bottiglieri De Carlini Armatori SPA, Glory Wealth Shipping PTE, TKB Shipping, Pan Oceanic Maritime, Empress Marine, Rick Mark Development, SK Shipping, ADM Shipping, Primera Maritime і Sachem Shipping.

У ході розглядів стало ясно, що перед банкрутством засновники компанії «вимивали» з неї гроші на нові судноплавні фірми — альтер-его ICI.

Американські судді також в основному відкидають спроби заморозити активи, що належать сторонам, імовірно пов’язаних з ICI.

Це були Diamant Co Ltd, яка є агентськими бізнесом, Weaver Investments Inc, Selene Shipmanagement SA, Auster Marine Co, Itro (або Itiro) Corp, Blue Coast Navigation SA, а також компанія Vista до якої ми повернемося в наших наступних матеріалах.

Докази, отримані за допомогою банківських виписок, підтвердили, що, що, принаймні, від 40 до 60 млн доларів у вигляді коштів від ICI були обманним шляхом переправлені через різні фіктивні компанії. Власники ж нових судноплавних фірм заявляли, що свої судна вони придбали за готівку.

Проте протягом декількох років американські судді в основному відкидають спроби заморозити активи, що належать сторонам, імовірно пов’язаних з ICI. Баранський і його батько безкарно фактично вкрали гроші у великих судноплавних компаній, таких як Glory Wealth. Китайський оператор в червні 2008 року здав в оренду для ICI балкер Mineral Capeasia (нині CENTURY GRAND, 2005), але в серпні замовник не сплатив навіть 183 тис. доларів щоденної суми, тобто за рік фірма втратила близько 48 млн доларів! Коли орендар заявив про банкрутство, китайці подали позов до суду з претензією на 50 млн доларів.

Transfield ER Cape втратила 4,33 млн доларів за фрахт судна Heron (2005). Рейс скасували, але ICI не тільки не повернула кошти, але та відмовилася віддавати судно у вигляді компенсації. Інший незадоволений заявник, грецька компанія Primera Maritime, пред’явила претензію про відшкодування збитків у розмірі 1,2 млн доларів на підставі неоплаченого контракту про форвардних перевезеннях.

В даний час компанії, пов’язані з Віктором Баранським і його батьком досі не виплатили свої борги перед клієнтами. Навпаки, вони всіляко відхрещуються від цього.