Киевская полиция поймала киллера

Столичные полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства. Об этом 15 января сообщили в полиции Киева.

Задержанный подозревается в убийстве мужчины на территории гаражного кооператива “Бакинский” в январе 2014 году. Тогда в салоне легковушки был обнаружен труп с многочисленными колото-резаными ранениями.

Полицейские утверждают, что имеют неопровержимые доказательства причастности задержанного к совершению данного убийства.

Также задержанный подозревается в участии в организованной преступной группировке из семи человек, которая может быть причастна к ряду резонансных убийств: убийству директора компании Caparol в 2016 году в Васильковском районе, бывшей сотрудницы полиции Амины Окуевой, начальника отдела рекламы Киевского метрополитена – в январе 2019 года.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что был задержан подозреваемый в непосредственном исполнении убийства Амины Окуевой. На оружии, оставленном на месте преступления было обнаружено ДНК задержанного. Суд уже избрал для него меру пресечения – арест на 60 суток.