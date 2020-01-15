Турборежим зламався?! Зеленський вже місяць не спілкується з Разумковим з-за конфлікту

До нового року парламентарії так і не змогли проголосувати у другому читанні за ринок землі та легалізацію грального бізнесу, незважаючи на жорстку позицію з даних питань з боку глави держави.

Проблеми з наявністю голосів нікуди не поділися і після свят. Також через брак голосів Рада ризикує відкласти в довгий ящик розгляд законопроекту про децентралізацію.

Про це йдеться в сьогоднішній статті «Апострофа».

Перша пленарний тиждень у Раді в 2020 році почалася відверто мляво: парламентарії неохоче роздавали коментарі в кулуарах, а голови фракцій кілька разів збиралися для нарад у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, в результаті чого в головному законодавчому органі країни тричі оголошували перерву. Одна з причин – внутрипарламентский конфлікт з-за багатостраждального законопроекту щодо відкриття ринку землі, за який Рада так і не змогла проголосувати у другому читанні в 2019 році.

На всі уточнюючі питання про те, коли ж будуть винесені на голосування законопроекти по землі і децентралізації, більшість нардепів з більшості впадало в ступор. Ще напередодні засідання Верховної Ради один з нардепів-«слуг» розповів виданню, що основним варіантом розвитку подій є винесення законопроекту щодо децентралізації на позачергове засідання 24 січня.

Що стосується ринку землі, то його розгляд теж могли перенести на 24 січня, але потім вирішили відкласти на лютий. Дану інформацію у вівторок вранці в кулуарах підтвердив і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Але, за його словами, якщо Конституційний Суд не встигне до цього часу надати висновок по законопроекту №2598 про децентралізацію влади, який передбачає внесення змін у Конституцію, то необхідності у позачерговому засіданні парламенту не буде.

Трохи пізніше також стало відомо про ще один казус, пов’язаний з даним законопроектом. Справа в тому, що документ внесли в парламент без зауважень громадськості, незважаючи на те, що представники влади обіцяли обов’язково їх внести. Екс-нардеп Олександр Черненко повідомив про те, що дані зміни були відображені лише в порівняльній таблиці. У тексті ж самого законопроекту залишилися положення з попереднього. У такому вигляді його і зареєстрували. Оскільки депутати голосують за сам законопроект, а таблиця – це лише додаток, то змін у порівнянні з попередньою версією запропоновано не було.

«Я не думаю, що у цьому був якийсь злий умисел. Швидше за все – це витрати турборежиму, або іншими словами – системний управлінський кризу в державі. Що тепер? По-хорошому – потрібно по-новому перевносить законопроект. Але тоді потрібно залишити 14 днів на подачу альтернативного, а значить на цьому тижні відправляти в Конституційний Суд не можна», – написав Він у Facebook.

Пізніше один з депутатів у керівництві фракції повідомив виданню про те, що керівництвом СН навіть планувало провести брифінг Олександра Корнієнка і представника президента в КСУ Федора Вениславского з приводу цієї ситуації. Однак станом на вечір вівторка, він так і не відбувся.

У той же час один з нардепів з фракції СН у розмові з кореспондентом видання пояснив трапилася неприємність банальним технічним збоєм.

«Просто не внесли всі необхідні дані з-за поспіху», — сказав він.

За його словами, затягування з розглядом законопроекту зовсім не пов’язана з цією ситуацією.

«Вся справа у відсутності голосів. Припустимо, знайти 226 голосів ще можна, але де брати 300? Їх просто немає. І з настроїв у фракції можна судити, що далеко не всі готові підтримати президентський законопроект, — підкреслив співрозмовник видання. — Швидше за все, його відправлять до Конституційного суду, а потім просто поховають», — прогнозує депутат.

Ще один нардеп не під запис говорить, що небажання голосувати багатьох «слуг» за законопроект в такій редакції пов’язано з питанням префектів і їх повноваженнями.

«Багато хто незадоволений тим, які функції і яка влада з’являється у призначених префектів», — коментує нардеп offrecords.

Нагадаємо, що крім ліквідації районів і введення поняття «округ», а також закріплення базового рівня місцевого самоврядування (громади), законопроект вводить поняття префектів. Саме вони, за задумом Банкової, повинні здійснювати державну виконавчу владу і представляти державу в округах, областях і Києві. Префекта повинен призначати президент за поданням Кабміну, власне, як і нинішніх голів ОДА. Однак їх чітко зазначений термін повноважень – три роки, а також серйозні важелі впливу на місцях, не влаштовують багатьох нардепів, у яких є свої налагоджені схеми впливу в регіонах і комунікація з регіональними елітами. Не дивно, що все це переросло в тиху блокаду.

Тим більше, зараз розгорається серйозний конфлікт між спікером Дмитром Разумковим і Банкової.

«В Офісі президента багато «доброзичливці» намагаються переконати Володимира Олександровича (Зеленського) в небезпеці нинішнього голови ВР. Конфлікт розпалилося до того, що президент вже місяць не спілкується з головою Верховної Ради. А на новорічному зверненні глави держави замість Разумкова з’явився його перший заступник Руслан Стефанчук. До речі, у разі відставки нинішнього голови ВР саме він займе крісло спікера», — розповіло інформоване джерело нашому виданню.

Поки ж головний робочий сценарій керівництва СН – підміна документа на сайті Верховної Ради і винесення законопроекту на голосування в середу. Після цього документ відправлять в Конституційний суд. Що буде далі, не береться прогнозувати ніхто. Втім, як зазначають деякі нардепи з президентської фракції, є висока ймовірність того, що більше в парламенті, ми цей законопроект більше не побачимо…

А ще у вівторок Рада нарешті знайшла час для голосування за постанову, в якій закликала Ісламську республіку Іран взяти на себе повну відповідальність за збитий пасажирський літак МАУ зі 176 людьми на борту. Швидкість реакції парламентаріїв, скажемо прямо, викликає питання: трагедія трапилася ще 8 січня, а голосування – тільки 14 січня. З турборежиму явно відбувається щось не те…