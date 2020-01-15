У Польщі в ДТП загинули двоє українців

У вівторок, 14 січня, поблизу Варшави сталася ДТП, в якій загинули четверо осіб, двоє з яких – українці.

Про це Укрінформу розказала керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Кріса.

“На превеликий жаль, у цій жахливій ДТП загинули двоє громадян України – рідні брати 1991 та 1992 років народження”, – розповіла консул.

За її словами, справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України в Польщі.

Дипломат зазначила, що родичі загиблих вже дізналися про смерть і виїхали до Польщі, аби зайнятися питаннями репатріації тіл рідних додому.

Кріса поінформувала, що за фактом ДТП порушено кримінальну справу і проводитися розслідування.

Двоє інших загиблих є громадянами Польщі.

ДТП сталася у вівторок приблизно о 13:30 поблизу населеного пункту Любіце. Легковий автомобіль, в якому подорожували четверо чоловіків і який прямував у напрямку Варшави, з невідомих причин з великою швидкістю і без гальмування в’їхав їхав ззаду під вантажний автомобіль. Усі четверо пасажирів автомобіля загинули на місці.