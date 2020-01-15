Ківалов – Тітов – Галантерник: як мафія прибирає до рук всю Одесу

Безумовно, найпотужніша ОЗУ Одеси. Цілком ймовірно, що вже, як мінімум, одна з найпотужніших ОЗУ країни.

ОЗУ «Ківалов – Тітов – Галантерник» схожа на ракову пухлину, захопила місто і вже поширює свої метастази по всій Україні, пише From-ua.

Коли ви стикаєтеся з серйозним, страшним захворюванням – ви починаєте боротися. Ви робите все можливе, щоб вилікувати цю хворобу. І, як правило, у вас є хоч якісь шанси, що хвороба в результаті відступить.

Якщо ви відмовляєтеся боротися, робите недостатньо зусиль, просто закриваєте очі в надії, що ця хвороба як-то піде сама – ви програєте. Завжди і без варіантів.

Коли мова йде про злочинності і корупції – діють ті ж правила. Тільки от масштаби явно побільше будуть. І в результаті, якщо вчасно не вжити заходів – далі може статися те, що вже сталося в Одесі і тепер загрожує серйозними наслідками всій країні. Тому що Сергій Ківалов, його кум Юрій Тітов і «радикально сірий кардинал» Володимир Галантерник – це вже не просто окремі бандити і корупціонери. Це вже частини, мабуть, самою потужною ОЗУ в історії Одеси. Яка, якщо з нею не боротися, поширить свій вплив на всю країну. Ось прямо як рак свої метастази.

Злочинна «Дрімтім»

Ну серйозно, просто елітна команда злочинців, яка явно не загубилася б де-небудь, наприклад, в часи світанку мафії в США. Просто тому, що порівняно з КТГ (будемо так називати цю злочинне угрупування) який-небудь Аль Капоне – цілковитий, вибачте, лох, якого мало не всю його кар’єру правоохоронці спокійно зітхнути не давали.

А ось одеський «триголовий змій» розвився як раз в атмосфері практично повного штилю.

Ні, ну були спроби звичайно, не без цього. Але в підсумку, вони ні до чого поки не привели. Про них трохи пізніше, зараз про склад команди більш докладно.

Сергій Ківалов (прізвисько «Підрахуй») – воістину легендарна особистість, яка повинна була запам’ятається багатьом роботою Центральної виборчої комісії країни в 2004 році Тоді Ківалов прямо на очах трохи офигевшей від такої відкритої нахабства країни спробував провернути фокус «Я вам покажу, як голоси рахувати правильно». Фокус глядачам не зайшов, але наш герой зміг відмазатися.

Ківалов, власне, ніколи свого публічного стилю «Так, я бандит, але ви мені нічого не зробите» не змінював. Він відкрито веде свій основний бізнес, який помилково називається «Національним університетом», хоча за фактом Одеська юракадемія – давно вже саме що приватний бізнес з величезними масштабами корупції і великим грошовим обігом.

Він відкрито займається земельними махінаціями. Чого тільки варта історія з «купівлею» землі на Великому Фонтані, яку, до речі, він провернув, багато в чому, з допомогою своєї академії (освітнім установам допомагати ж треба, так?)

На віджатою землі з’являється особисте маєток Ківалова, в народі прозваний «Замком Гаррі Поттера».

Він хитрує. Розширює володіння, розширює вплив, підкуповує, підключає кримінальників, і робить це, не те щоб сильно ховаючись, вже напрацювавши на неофіційну кличку «Господар Одеси». І, враховуючи, що особливого опору, крім кількох несміливих кримінальних справ, канули десь в Одеському море, не зустрічає, природно апетити його зростають.

Як зростає вплив його свити. Наприклад, кума Юрія Тітова.

Титов не даремно займає своє місце в назві ОЗУ. Він – безумовна частина бандитської «дрімтім», відповідає, швидше за «виїзну» юридичну підтримку.

Справа в тому, що Титов – колишній суддя Конституційного суду, а нині член Вищої кваліфікаційної комісії суддів (відразу спокійно за оцінювання наших суддів стає, так?).

Його біографія дуже цікава, що, втім, не дивно. Такі біографії, знаєте, часто відрізняються від звичайних різким кар’єрним стрибком.

У Титова такий стався в 1995 році. Працював він з 90-го по 95-ий суддею Київського міськсуду, а потім хоба – і він вже суддя Верховного суду. Мабуть за видатні заслуги (хоча ми ж розуміємо, так?).

Тітов прославився багатьом. І рішеннями, які потім розглядалися в Європейському суді і в результаті були визначені як такі, що порушують фундаментальні права людини. І махінаціями з декларацією, коли в результаті суд породив для Титова індивідуальне правило щодо подання – не подання документів про зміну майнового стану.

І оцінюванням суддів, коли займався пропихиванием потрібних йому кандидатур.

Ах і так. Як відомо, при нинішніх реаліях будь-суддя вважає за необхідне за своє життя повинен випустити винного, побудувати замок, і влаштувати сина (та й взагалі всю рідню) на роботу в своїй сфері.

Ну так от вам, наприклад, інформація про третьому пункті з сайту Prosud:

Ну а в декларації очікувано кілька будинків, крутих машин і величезний дохід. Загалом, схоже, кумівство з Ківаловим – річ хороша, як не крути.

Ну і третій член команди, Володимир Галантерник. Про нього активно заговорили лише нещодавно. І він теж, до речі претендент на звання «Господар Одеси». Правда, швидше, «радикально тіньовий», оскільки намагається взагалі не світитися.

Цього літа його трохи «підсвітили» журналісти. У результаті виявилося, що «тато Одеси» Галантерник – чи не найбільш впливова людина в місті, на якому зав’язані якщо не всі, то більшість корупційних потоків.

На сьогодні, як розповідають місцеві, в яку будівництво (а особливо, скандальну) не ткни – побачиш вуха або Ківалова, або Галантерника. Останнього пов’язують з забудовою Літнього театру та реконструкцій Старосенной площі. Без необхідних документів, оскільки Галантернику для роботи вони мабуть не потрібні.

Та й місцеві бізнесмени розповіли журналістам, що владі не просто не потрібні ці різні доки вони навіть допомагають Галантернику боротися з небажаними конкурентами. Яких конкурентів) з такими темпами взагалі незабаром не залишиться.

Епілог

А його не буде. Тільки реальність ОЗУ «КТГ» розрослося і зміцнилося, практично поглинувши, як якийсь великий монстр, цілу Одесу. І справді, це ракова пухлина, яка росте дуже великими темпами. Чи Не пора почати її лікувати?