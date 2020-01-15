Депутати «парадом брендового жлобства» показали, як далекі вони від простих українців

14 січня на засіданні Верховної Ради України народні обранці влаштували справжній парад брендів.

В об’єктиви журналістів потрапили нардепи, які вирішили «вигуляти» дорогі аксесуари.

Відзначається, що вартість деяких варіює від десятків прожиткових мінімумів до квартири в столиці.

З культовою сумочкою Sicily від Dolce&Gabbana, вартість якої близько 40 тисяч гривень, покрасувалася «слуга народу» Роксолана Пидласа.

Знімок 25-річної народної обраниці в кулуарах Верховної Ради опублікувала Ганна Стешенко.

«Сьогодні в Раду Пидласа прийшла з культовою сумочкою Dolce & Gabbana, Sicily, яку без проблем у Києві можна купити за 1375 євро або трохи менше 40 тис. грн, що є середньою з.п. нардепа в місяць. Сумка впізнавана. Очевидно, з цієї причини Пидласа спробувала заховати лого. Але ми пильнуємо, що по фото, правда, не дуже сподобалося нардепу», — написала Стешенко.

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Також дорогою сумкою Furla з останньої колекції красувалася в Раді і нардеп від «Слуги народу» Ольга Коваль. Фото народної обраниці з дорогим аксесуаром зробив фотограф Ян Доброносов.

«Сьогодні видатна депутат (Ольга Коваль – ред.) прийшла в Раду з сумкою Furla з останньої колекції. Всього-то (за депутатським мірками) за $464, це третина середньої депутатської з.п. Правда, в перший день роботи нової Ради Коваль була помічена з рожевою Gucci за $2650. Ймовірно, «слуга» таки стала скромнішою і ближче до людей», — написала Ганна Стешенко.

Відзначилися і депутати-чоловіки. Так на руці нардепа від «Опозиційної платформи» Григорія Суркіса були помічені годинник Patek Philippe вартістю майже 19 тисяч доларів, а точніше 454 тисячі гривень.

За таку суму можна придбати однокімнатну квартиру в Києві як в новобудовах, так і на вторинному ринку нерухомості. Зазначимо, що годинник Patek Philippe є одними з найдорожчих серійних годинників у світі.

Відповідне фото Суркіса 14 січня зробив кореспондент «Апострофа» Олександр Гончаров.