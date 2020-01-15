У Києві Mitsubishi вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Ford, є загиблий

У середу, 15 січня, у Києві на вулиці Братиславській у бік Троєщини сталося смертельне ДТП. Зіткнулися Ford Sierra і Mitsubishi Pajero. На жаль, одна людина в результаті аварії загинув.

Про це повідомляє місцеве видання.

Все сталося близько 07:50. Попередньо, водій Mitsubishi втратив управління, його почало носити по дорозі і він вилетів на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з Ford.

В результаті аварії загинув водій останнього. Його затиснуло між переднім сидінням та панеллю приладів. Чоловіка витягали з допомогою інструментів з розбитого авто рятувальники. Як повідомляють поліцейські, керуючий Sierra загинув буквально відразу. Водія Mitsubishi госпіталізували, попередньо, з закритою черепно-мозковою травмою.

У результаті на місці утворився затор в обидві сторони по Братиславській. Особливо напружений рух у бік станції метро «Чернігівська». На місці працюють слідчі. Вони вивчають відео з реєстраторів і встановлюють всі деталі ДТП.