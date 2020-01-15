Розповів про цензуру в Росії побили оператора з криками «гнида пиндосовская»

Колишній телеоператор медіахолдингу ВГТРК Леонід Кривенков заявив, що його побили двоє невідомих молодих людей після того, як він дав кілька інтерв’ю, в яких розповів про політичну цензуру в Росії. Як повідомляє «Радіо Свобода», напад стався 11 січня.

За словами 61-річного Кривенкова, двоє невідомих з собакою накинулися на нього біля виходу з парку на вулиці Маршала Чуйкова в Москві. Оператор розповів, що нападники підійшли ззаду, повалили його на землю і почали бити ногами.

«Нападники кричали: “гнида пиндосовская, ми навчимо тебе любити батьківщину”, “п’ята колона, ми вас будемо вбивати”, — розповів Кривенков. При нападі оператор зумів повалити одного із зловмисників. Злочинці втекли, побачивши перехожих.

Кривенков зауважив, що нападники були в темних куртках, на вигляд їм 25-30 років, вони високого зросту і атлетичної статури.

Потерпілий звернувся в травмпункт, де в нього зафіксували сильний забій грудної клітини, закритий перелом кісток носа. Він написав заяву в поліцію.

Кривенков працював телеоператором на «Росії 24» десять років — з 2006 по 2016 рік. У січні 2019-го він дав інтерв’ю «Радіо Свобода» про фальсифікації та цензуру на телеканалі. За його словами, система оплати праці в ВГТРК дозволяє керівництву безкарно шантажувати співробітників. Він також спілкувався з іноземними журналістами.

Раніше телеведучий Дмитро Дібров заявив, що росіянам подобається цензура на телебаченні, оскільки вона дає їм привід бути незадоволеним. За його словами, цензура — лише одне з обмежень, що росіяни залюбки піддають критиці.