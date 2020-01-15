Посол Евросоюза подозревается в шпионаже

Генпрокуратура Германии проводит расследование в отношении бывшего дипломата Евросоюза и двух сотрудников “известной в стране лоббистской фирмы”, которые подозреваются в шпионаже в пользу Китая.

Об этом пишет в среду, 15 января, немецкое издание Der Spiegel, которое не обнародует имен подозреваемых.

В статье говорится, что речь идет о бывшем сотруднике Европейской комиссии из Германии, который затем занимал пост посла Евросоюза в нескольких странах.

В 2017 году он устроился на работу в компанию, название которой также не раскрывается, и, по версии следствия, стал передавать частную и служебную информацию министерству государственной безопасности Китая, завербовав при этом еще двух коллег.

В рамках этого расследования были проведены обыски по девяти адресам: в Берлине, Брюсселе, Баварии и Баден-Вюртемберге.

В феврале 2019 года служба внутренней безопасности Евросоюза предупредила европейских дипломатов о том, что в Брюсселе действует около 200 российских и 250 китайских шпионов. Газета Die Welt писала, что сотрудники спецслужб в основном работают в посольствах или торговых представительствах стран, напоминает сайт телеканала “Дождь”