Розгляд закону про ринок землі можуть перенести на лютий, — «Слуга Народу»

У фракції «Слуга Народу» у парламенті заявили, що Верховна Рада не буде розглядати законопроєкт про ринок землі в іншому читанні найближчі сесійні тижню. Розгляд можуть почати у лютому 2020 року.

Про це розказала заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук, — передає Громадське.

«Я можу сказати, коли це (процес розгляду законопроєкту — ред.) може розпочатися у лютому. Я поки не бачу сигналів, що ми розглядатимемо земельну реформу цього тижня чи на якихось позачергових засіданнях», — розказала Кравчук.

Вона також зазначила, що депутати навмисне внесли до законопроєкту тисячі поправок для того, аби штучно затягнути процес його розгляду. Такий процес депутатка назвала «законодавчим спамом».